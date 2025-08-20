【新店情報】『串カツ田中 市ヶ谷店』が8月25日(月)にオープン！
株式会社串カツ田中ホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役社長：坂本 壽男）の子会社である株式会社串カツ田中は、2025年8月25日(月)に「串カツ田中 市ヶ谷店」をオープンいたします。
高層ビルが多く立ち並び、オフィス街としても有名な市ケ谷は、大学のキャンパスも多いエリアのため、平日は通勤・通学を中心に多くの方が集まります。駅近くの商業施設にオープンすることで、ビジネスマンから学生まで幅広い層のお客様からご利用いただける店舗になりたいと考えております。
全国出店まで残り2県（和歌山県、鳥取県）。
串カツ田中は、「串カツを、日本を代表する食文化にする」ため、多くのお客様から愛される店舗運営を目指してまいります。
市ケ谷店 詳細
【所在地】
東京都 千代田区 九段北4-2-15 市ヶ谷プラザビル2階
（JR総武線、東京メトロ 有楽町線、東京メトロ 南北線、都営地下鉄 新宿線「市ヶ谷駅」 1番出口 徒歩1分）
【電話番号】 03-6380-9410(#)
【営業時間】
平 日 16:00～23:00
土日祝 12:00～23:00
【店舗席数】55席
【定休日】不定休（ほぼ無休）
【オープン記念キャンペーン】
2025年8月25日(月)～8月31日(日)まで
・ザ・プレミアムモルツ香るエールを290円（税込319円）にて提供
参考画像
【串カツ】
ソース、衣、油はすべてオリジナルでレシピは門外不出です。ぜひ、田中の味をお楽しみください。
■新名物！「無限ニンニクホルモン串」
お酒に合う・お酒がすすむ・安くて最高なおつまみ”を目指し開発された、串カツ田中の新名物となる串カツです。特製の旨味たっぷりのニンニク醤油タレに付けた状態で提供します。
1本50円(税込55円)と頼みやすい価格、そして通常の串カツよりも小ぶりのため軽くて食べやすく、さらにニンニクの味がクセになりお酒に非常に合う味付けです。
【テイクアウト】
ご自宅でも美味しく安心してお召し上がりいただけます。
お惣菜の一品として、豪華な食事として、また、家呑みのお供としてもお楽しみいただけます。
【テイクアウト】
■大阪名物
■田中のかすうどん
串カツ田中の名物。
田中特製のお出汁に油かすの旨味が溶け込んだ逸品です。
■葱まみれチー平焼き
大阪生まれのB級グルメ。
たまごの中も外も葱まみれ！
チーズとマヨネーズがマッチした一品です。
■さいぼし
馬肉を燻製にした河内地方、大阪府羽曳野市の特産品です。
■肉吸い 豆腐入り
二日酔いの芸人さんが『肉うどんうどん抜きで！』という注文がきっかけで生まれた大阪名物です。
【体験型メニュー】
■ポテトサラダ
お好みの大きさに潰して食べる、大人から子どもまで幅広い方々に大人気のメニューです。
■たこ焼き
生地に出汁と醤油の味がついており、そのままでも美味しく召し上がれるたこ焼きです。
お客様自身で焼いて楽しめます。
※9個入りは小学生以下のお子様連れ無料。
【お子様向けサービス】
10年後20年後も長く利用していただけるよう、お子様も大切なお客様層としています。
串カツ田中 SNS公式アカウント
公式Instagram :
https://www.instagram.com/kushikatsu_tanaka/
公式X :
https://x.com/kushitanaka
KTリーグ公式X :
https://x.com/kt_league
株式会社串カツ田中ホールディングスについて
設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役社長：坂本 壽男
本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階
事業内容：飲食店の経営、FC開発
URL：https://kushi-tanaka.co.jp/
グループ会社：株式会社串カツ田中／TANAKA INTERNATIONAL INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE