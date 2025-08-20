こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【豊田工業大学】2025年度公開講座 「理不尽を解き明かす ～心理学でパワーを考える～」
学校法人トヨタ学園 豊田工業大学(名古屋市天白区)では、「理不尽を解き明かす～心理学でパワーを考える～」をテーマに、9月6日に公開講座を開催します。本学の池田琴恵教授（心理学）が講師として登壇し、パワハラといったハラスメントがどのようなパワーの中で生まれるのか、また、そのようなパワーが作用する理不尽な状況のなか、どうすればバランスよく対処できるのかについて考えます。9月6・7日（土・日）は、大学祭も開催しています。公開講座および大学祭は、どちらも事前参加登録は不要ですので、どうぞお気軽に本学キャンパスにお越しください。
〇実施概要
日時
9月6日（土）13：00開始 （12:30より受付・入場開始）
スケジュール
13：00 ごあいさつ －10分－
13：10 講演会 －50分－
14：10 ミニコンサート －30分－
講師
池田琴恵教授 （一般教育分野 社会科学分野 心理学）
https://www.toyota-ti.ac.jp/research/laboratory/post-37.html
講演テーマ
理不尽を解き明かす ～心理学でパワーを考える～
参加費
無料
申込方法
事前申込は不要、先着300名
会場
豊田工業大学 中央棟 豊田喜一郎記念ホール
https://www.toyota-ti.ac.jp/access.html
URL
https://www.toyota-ti.ac.jp/event/stydy/002758.html
▼本件に関する問い合わせ先
広報入試室 渉外広報グループ
芹澤
住所：名古屋市天白区久方２丁目１２－１
TEL：0528091764
FAX：0528091721
メール：s-koho@toyota-ti.ac.jp
