【豊田工業大学】2025年度公開講座 「理不尽を解き明かす ～心理学でパワーを考える～」

写真拡大 (全2枚)



学校法人トヨタ学園 豊田工業大学(名古屋市天白区)では、「理不尽を解き明かす～心理学でパワーを考える～」をテーマに、9月6日に公開講座を開催します。本学の池田琴恵教授（心理学）が講師として登壇し、パワハラといったハラスメントがどのようなパワーの中で生まれるのか、また、そのようなパワーが作用する理不尽な状況のなか、どうすればバランスよく対処できるのかについて考えます。9月6・7日（土・日）は、大学祭も開催しています。公開講座および大学祭は、どちらも事前参加登録は不要ですので、どうぞお気軽に本学キャンパスにお越しください。





〇実施概要


日時
9月6日（土）13：00開始 （12:30より受付・入場開始）


スケジュール
13：00 ごあいさつ －10分－
13：10 講演会 －50分－
14：10 ミニコンサート －30分－


講師
池田琴恵教授　（一般教育分野 社会科学分野 心理学）

https://www.toyota-ti.ac.jp/research/laboratory/post-37.html

講演テーマ
理不尽を解き明かす ～心理学でパワーを考える～


参加費
無料


申込方法
事前申込は不要、先着300名

会場
豊田工業大学　中央棟 豊田喜一郎記念ホール

https://www.toyota-ti.ac.jp/access.html

URL
https://www.toyota-ti.ac.jp/event/stydy/002758.html



▼本件に関する問い合わせ先
広報入試室 渉外広報グループ
芹澤
住所：名古屋市天白区久方２丁目１２－１
TEL：0528091764
FAX：0528091721
メール：s-koho@toyota-ti.ac.jp


【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/