大阪・関西万博で８月１９日は「常翔Ｄａｙ！」学園設置各学校が大阪ヘルスケアパビリオンに集結-- 常翔学園
学校法人常翔学園（理事長：西村泰志）が設置する大阪工業大学、摂南大学、広島国際大学、常翔学園中学・高等学校、常翔啓光学園中学・高等学校が８月１９日、大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンのリボーンステージで、「大学の智がとびらを開く －未来社会の可能性－」をテーマにステージとブースの両企画で研究や部活動の成果、魅力を発信します。
ステージ企画は午前１０時から常翔啓光学園中学・高等学校の吹奏楽部の演奏でスタート。その後、大阪工業大学生命工学科の長森英二教授「バイオものづくりで持続可能型社会の実現を加速」、同ロボット工学科の井上雄紀教授「人にやさしい救助ロボットの提案」など計５つの発表が続き、午後４時から常翔学園高等学校吹奏楽部の演奏で締めくくります。
ブース企画は３部制で、大阪工業大学、摂南大学、広島国際大学が生命工学やロボット工学、食品栄養、住環境、健康スポーツなどの幅広い分野から延べ２５の出展を行います。電気と光を利用した体調管理や人の体の生体信号を用いた応用システム、未来の身体の運動能力予想など、来場者が体験できるコーナーも多数用意しています。
また終日、ステージ周辺に摂南大学の「出張 摂大薬草園・農場」を設置します。
日 時：２０２５年８月１９日（火）１０：００～１７：１０
場 所：大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン リボーンステージ
そ の 他：詳細は学園Ｗｅｂサイト（ https://www.josho.ac.jp ）をご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
常翔学園 広報室
石村、木下
住所：大阪市旭区大宮5丁目16番1号
TEL：06-6954-4026
メール：Koho@josho.ac.jp
