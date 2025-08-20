ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」の引受けについて(有限会社マツウラ)

株式会社中国銀行

当行では、私募債発行を通じ、地域社会に貢献する企業を応援しております。令和７年３月２１日（金）に、有限会社マツウラの『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」※』の引受けと財務代理人を務めました。その手数料の一部を使い福山市立向丘中学校へ掃除用品を同社と当行の連名にて寄贈いたします。

※『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」』

ＳＤＧｓに関連した地域社会への貢献を目的として、私募債発行企業からいただく手数料の一部で備品などを購入し、私募債発行企業が指定するＳＤＧｓに関連する先へ当行と発行企業の連名にて寄贈する私募債。

【発行企業および私募債の概要】- 銘 柄 名 ：有限会社マツウラ 第２回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）- 所 在 地 ：広島県福山市光南町１丁目５-１６- 代 表 者 ：松浦 悦児- 業 種 ：清掃業- 売 上 高 ：９５６百万円（令和７年３月期）- 発 行 額 ：５０百万円- 発 行 日 ：令和７年３月２１日（金）- 発行期間 ：３年- 返済方法 ：満期一括償還- 資金使途 ：運転資金- 寄 贈 先 ：福山市立向丘中学校（令和７年８月２５日（月）９時より寄贈先にて寄贈式を開催いたします）- コメント ：当社は「あんしんだね、マツウラ」をモットーに、スーパーマーケットを中心にお客さまと地域に貢献できるお掃除とおもてなしを提供し、清掃業界の社会的地位向上に一役買いたいと考えている会社です。一人ひとりがやりがいを持ち、活き活きと清掃に向き合える環境をつくることが私たちにできる社会貢献なのではないかと考え、今回の寄贈に至りました。清掃はただの作業ではなく、自分と周りを明るく元気にする最高のひと手間だと考えています。子供たちが将来の夢を語るとき「清掃の仕事がしたい」という声が当たり前に出る未来を作っていくために、これからも清掃の大切さや尊さを伝えていきます。