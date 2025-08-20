韓国発の習慣管理アプリ「マイルーティン」、日本App Store「今日のアプリ」に選出 - 下半期の成長に弾み

「今日のアプリ」選出、日本市場での意味

習慣管理アプリ「マイルーティン」がこのたび、日本のApp Storeにおいて「今日のアプリ（Today’s App）」に選出されました。

これはAppleが独自の基準で選定するキュレーション枠であり、単なるダウンロード数や売上だけでなく、ユーザー体験、デザイン、そしてサービスが持つ社会的な価値までを総合的に評価する場です。

今回の選出は、マイルーティンが日本市場において「ただの習慣チェックアプリ」ではなく、「人生を設計するツール」として認められたことを意味しています。

実際、マイルーティンは韓国でもすでにApp Storeにて何度も特集されてきました。「今日のアプリ」をはじめ、「韓国発・世界で愛されるアプリ」、「運動をする人が選ぶ必須アプリ」、「新学期おすすめアプリ」、「新年に始めたいアプリ」など、多様なカテゴリーでの受賞歴があります。今回の日本市場での成果は、グローバルユーザーから寄せられた信頼と評価の延長線上にあると言えるでしょう。

急増するユーザー流入、下半期の“セルフマネジメント熱”に乗る成長曲線

今回の選出直後から、マイルーティンの新規ダウンロード数およびデイリーアクティブユーザー数は大きく増加しました。特に夏休みが終わり、再び日常生活へと戻る8月下旬というタイミングと重なり、

- 新学期を迎える学生- 仕事のリズムを取り戻そうとする社会人- 健康と自己成長を両立させたい女性ユーザー- 毎日を計画的に過ごしたい子育て世代

を中心に利用が急速に拡大しています。

App Storeのレビューには「今の生活を整えるのにまさに必要なアプリ」「複数のアプリを使わなくても、これ一つで一日の全てを管理できる」といった声が寄せられており、マイルーティンが単なる機能的なアプリを超えて、生活に欠かせないアプリとして定着しつつあることが分かります。

Excelから始まり、グローバル300万ダウンロードへ

マイルーティンの始まりは非常に小さなものでした。

開発者は「毎日繰り返すことを整理したい」という思いから、まずシンプルな一日の計画表を作成しました。「何をいつやるかを決めるだけで、一日が整い始めた」という体験がきっかけです。その表をExcelで作り、他の人にも共有したところ、多くの人々が「まさにこういうものが欲しかった」と反応し、大きな可能性を感じることができました。

この経験を基に、習慣心理学や行動設計の理論を取り入れて、わずか2日でアプリとして形にしたのが現在のマイルーティンの出発点です。

リリースから数年のうちに、世界累計ダウンロード数は300万件を突破。小さな実験から始まったものが、グローバル規模のサービスへと成長しました。

マイルーティンの全ての機能は、習慣心理学や行動科学に基づいて緻密に設計されています。チームの哲学は「無駄に作られた機能はひとつもない」ということ。ユーザーが単なるチェックリストにとどまらず、習慣の目的を見つめ直し、自分の変化を実感しながら成長できる仕組みを支えています。

今この瞬間も、世界中の数百万人がマイルーティンと共に日々を整え、小さな習慣を積み重ね、より良い人生を築いています。

マイルーティン一つで、一日のすべてを管理

健康、学習、ダイエット、自己管理、整理整頓まで--

マイルーティンの最大の強みは、単なる「チェックリストアプリ」ではないという点です。

- 目標タグ機能 : ダイエット、自己啓発、整理整頓、健康管理、学習など、多様な目標ごとにルーティンをグループ化。今日どの目標に集中したかをすぐに確認可能。- 詳細な統計 : 達成率、曜日ごとのパターン、タグ別の進行状況をビジュアルで提供。単なる「やった／やらなかった」を超えて、「なぜ取り組んでいるのか、どう変わっているのか」を振り返ることができる。- To-Doとルーティンの統合管理 : 繰り返しの習慣と一度きりのタスクを同じタグで一括管理。例：「旅行準備」タグに「航空券予約（タスク）」と「毎日の英語学習（習慣）」をまとめて登録可能。- 柔軟な達成構造 : ルーティンごとに達成目標率（例：60%）を設定可能。100%を強制せず、小さな成功体験が積み重なり継続につながる。- タイマー／タイムスタンプ : 集中力を高めるタイマー機能と、習慣を達成した時刻を自動記録するタイムスタンプ。時間が経っても「一日がどう流れていたか」を振り返ることが可能。

そのため複数のアプリをインストールする必要がなく、マイルーティンひとつで一日を整理し、人生を設計できる点が大きな強みとされています。

今後のビジョン - 日本ユーザーとさらに近くに

現在マイルーティンはiOSおよびAndroidで利用可能で、日本のユーザーはプレミアム機能の1週間無料体験を通じて、より高度な機能を体験することができます。

プレミアム版では、習慣ごとの詳細な統計、習慣別の記録と日記、カスタムデザイン機能、To-Do関連機能など、より進化した機能を提供しています。

マイルーティンの担当者は「今回の『今日のアプリ』選出は、日本のユーザーの皆さまからの継続的な関心とフィードバックのおかげです」と語り、

「今後も日本市場に合わせたUX改善や新しい習慣形成機能を継続的に提供し、ユーザーの日常にさらに深く溶け込む『習慣パートナー』になっていきたい」とコメントしました。

【アプリ情報】

アプリ名：マイルーティン（MyRoutine）

会社名：株式会社Minding

カテゴリ：ライフスタイル / 習慣管理 / 生産性向上

対応OS：iOS / Android

公式サイト：https://myroutine.today/ja

【お問い合わせ】

会社名：株式会社Minding

担当者：ハン・ユナ

メール：yn.han@minding.today