【新潟医療福祉大学】「マルチスポーツ体験イベント」支援プログラムに採択！地域住民との交流を通じて健康意識向上と地域活性化を目指す

ＮＳＧグループの新潟医療福祉大学は、一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）と日本郵政株式会社が共同で実施する「大学スポーツの力で地域の人々を元気にする『マルチスポーツ体験イベント』公募型支援プログラム」に採択されました。（※2025年8月19日付）

本プログラムは、全国220のUNIVAS加盟大学を対象に公募されたもので、採択された大学には運営支援金が提供されます。

本学の企画イベントは「新潟医療福祉大学スポーツフェスタ」です。地域住民と学生が多様なスポーツを一緒に楽しむことで、健康増進や交流促進、地域社会の活性化を目指します。新潟医療福祉大学は、スポーツを通じた地域貢献を重要な使命と捉え、医療・福祉・栄養・リハビリなど多分野を有する総合大学の強みを活かし、地域とともに歩む取り組みを進めてまいります。

写真：昨年のスポーツフェスタの様子

【2025スポーツフェスタの詳細について】

日時：2025年10月19日（日）9：00～12：00（入退場自由）

会場：新潟医療福祉大学スポーツビレッジ（陸上競技場、サッカーグラウンド、テニスコートほか）

対象：幼児・小学生・保護者

参加費：無料

事前申込：9月下旬頃から申込開始予定

https://www.nuhw.ac.jp/news/30879

https://www.japanpost.jp/pressrelease/jpn/2025/20250819202754.html

https://univas.jp/news/article/202508191412005

【新潟医療福祉大学】 https://www.nuhw.ac.jp/

全国でも数少ない、看護・医療・リハビリ・栄養・スポーツ・福祉・医療ITを学ぶ６学部１６学科の医療系総合大学です。この医療系総合大学というメリットを最大限に活かし、本学では、医療の現場で必要とされている「チーム医療」を実践的に学ぶことができます。また、全学を挙げた組織的な資格取得支援体制と就職支援体制を構築し、全国トップクラスの国家試験合格率や高い就職実績を実現しています。さらに、スポーツ系学科を有する本学ならではの環境を活かし、「スポーツ」×「医療」「リハビリ」「栄養」など、スポーツと融合した学びを展開しています。

https://www.nuhw.ac.jp/sport/

【NSGグループについて】

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

NSGグループホームページ：https://www.nsg.gr.jp/