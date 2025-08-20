「Extension Power」、UNIVERGE SV9700およびUNIVERGE Aspire 6に対応した新バージョンをリリース

株式会社トランス・アーキテクト

株式会社トランス・アーキテクト（所在地：東京都港区、代表取締役：中西俊光）は、UNIVERGE PBXの最新サーバ「SV9700」、「Aspire 6」に対応したオフィスCTIサーバ「Extension Power」の新バージョンをリリース致します。

従来のUNIVERGE SV9300CT、SV9500CTシリーズ、UNIVERGE Aspire WX/WX plusに加え、新たにUNIVERGE SV9700およびUNIVERGE Aspire 6に対応致しました。

Extension Powerの備える全ての機能がUNIVERGE SV9700、UNIVERGE Aspire 6にて利用可能です。

小中規模分野ではUNIVERGE Aspireシリーズと連携し、大規模としてはUNIVERGE SV9700と連携することにより幅広い業務規模の事業所にオフィスCTIソリューションの導入を推進してまいります。

また、スマートフォンをメインにFMCやBYODにて運用している環境においてもExtension Powerは有益に動作し、固定電話削減やリモートワーク、ハイブリッドワークの実現を強力にサポート致します。

＜対応IP-PBX＞

・UNIVERGE Aspire 6 (NEW)

・UNIVERGE SV9700 (NEW)

・UNIVERGE Aspire WX

・UNIVERGE Aspire WX plus

・UNIVERGE SV9300

・UNIVERGE SV9300CT

・UNIVERGE SV9500

・UNIVERGE SV9500CT

▼Extension Power製品サイト： https://extpwr.transa.co.jp/

【Extension Powerについて】

UNIVERGE PBXと連携しオフィステレフォニーやスマートデバイスの取り巻く環境を高度活用しながら、働き方改革やテレワークを支援するオフィスCTIソリューションです。

【株式会社トランス・アーキテクトについて】

本社：〒105-0004 東京都港区新橋3-3-14 田村町ビル2F

代表者：代表取締役 中西俊光

設立：2006年 1月 11日

資本金：3000万円

TEL：03-6240-6170

FAX：03-6240-6171

URL： https://www.transa.co.jp/