【期間限定50%OFF】ORICO G201 512GB ポータブルSSDが驚愕の5,400円！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

グローバルPC周辺機器ブランド「ORICO」（オーリコ）は、大容量・高速転送が特長のUSB 3.2フラッシュドライブ「ORICO G201 512GB」を新発売します。これを記念し、2025年8月31日23:59まで、Amazonにて最大50%オフとなる特別キャンペーン価格5,400円（通常価格10,800円税別） で提供します。本キャンペーンでは、40%オフクーポンと追加10%オフの割引コード「ORICOG2015」を組み合わせることで、驚きの価格を実現しました。

【キャンペーン情報】

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRVJ4JG1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRVJ4JG1)

クーポンコード：ORICOG2015

割引率：40%クーポン + 10%割引コード

通常価格：10,800円 → 5,400円

終了日：2025-8-31 23:59JST

＜ORICO G201 512GB 主な特長＞

外付SSDと同等の速度性能

USB3.2 Gen2規格（10Gbps）対応で最大1000MB/sの読み書き速度を実現。4K映像編集・ゲームストレージ・バックアップなど、大容量データ処理に最適なSSDレベルのパフォーマンス。

デュアル端子で全デバイス接続

USB-A（PC/ゲーム機）とUSB-C（スマホ/タブレット/Mac）を同時搭載。外付けSSDとしてもUSBメモリとしても使用可能なマルチデバイス対応設計。

360°回転＆コンパクトアルミ筐体

全方向回転可能な耐衝撃メタルボディ。90°単位で角度固定が可能なため、ノートPCの狭いUSBポートやPS5/Xbox周辺でもスムーズに接続。

ポータブルSSD並みの大容量＆堅牢性

大容量で動画・ゲームデータをまとめて保存。アルミ合金製の放熱性と防塵構造により、長時間連続使用でも安定動作。

iPhone 15 Pro/16 ProのProRes撮影を直接保存

USB-C端子でiPhone 15 Pro/Pro Max・iPhone 16シリーズに完全対応。4K/8K ProRes動画を内部ストレージを圧迫せず直接保存可能。高速転送（1000MB/s）で撮影中でも途切れない安定書き込みを実現。クリエイター向けのモバイルSSDソリューション。

「もうデータの持ち運びで悩まない！革命的なSSDがこの価格」

🚨 数量限定のためお早めに！