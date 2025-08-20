docomo select × MOTTERU　コンパクト設計なのにケーブル付きのポケットチャージャーが登場！高速充電でさらに快適充電ライフを。

株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、コンパクトなのにPD30Wの高速充電ができるケーブル（USB-CtoUSB-C）付きポケットチャージャーを株式会社NTTドコモ限定で発売いたします。ドコモオンラインショップおよび、ドコモショップ店頭にて販売しております。

●販売先

ドコモオンラインショップ（https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/index.html）およびドコモショップ店頭にて販売中。

●販売製品

ポケットチャージャー07M/10,000ｍAh

PD30W出力の高速充電が可能。

USB-CtoUSB-Cと残量表示機能が付いているのでおでかけ時にもぴったりなポケットチャージャーです。

製品ページ：https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/options/detail.html?item-code=AMT39025

販売価格 5,500円（税込）

カラー： ホワイト / ブラック

●製品特徴

高速充電（USB PD 30W）対応

最大30Wの出力で、従来品より約1.8倍速く充電できます。

「PPS（Programmable Power Supply）」機能の搭載により、機器を効率よく充電できます。

※2025年7月時点（タブレット約50％充電時スピードを従来の15W充電器と比較）

ケーブルと残量表示機能付きで持ち運びに最適

薄型でコンパクト設計、付属ケーブルの端子部分を収納するストラップが付属しているので、ケーブル忘れの心配もありません。

電池残量が1％単位で確認できるので、あとどれくらい充電できるかが一目でわかります。

あんしんの機能と保証

快適に充電を行っていたくために、あらゆる安心機能が搭載されています。

【ショート対策】万が一ショートしても給電を抑え、発熱や発火を防ぎます。

【温度上昇制限機能】高温になると自動で給電をストップします。

【異常検知機能】専用ICを搭載し、過電流・過電圧の異常を速やかに検知し、発熱や発火を防ぎます。



通常使用時の故障はすべて保証対象になります。

商品企画、開発、設計、サポートを日本で行っております。

株式会社MOTTERUについて https://motteru.co.jp/

株式会社MOTTERU（モッテル）は、2020年に神奈川県海老名市で設立された「品質・質感・デザイン」にこだわったデジタルアクセサリーの会社です。誰もが持ちたくなるプロダクトをクリエイティブな発想とテクノロジーで実現し、人々の暮らしを華やかに、そして人々の役に立つことが私たちのミッションです。設計・開発・製作・検査などをこだわりながらも、変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、「誰もが持ちたくなるようなプロダクト」の開発を進めていきます。また、MOTTERUでは、品質を高めるためのプロセスを徹底し、お客様の声と共に最新のテクノロジーと技術力で商品を市場に投入することを第一に考えます。

----------------------------------

製品についてのお困りごと・故障はMOTTERUサポートまでご連絡ください。

MOTTERUはお客様に寄り添ったサポートを目指しています。

MAIL：support@motteru.co.jp

TEL：046-200-7090

平日10時～12時/13時～17時

友達追加でLINEからお問合せ LINE ID：@131jjnre

平日10時～12時/13時～17時