地域連携で防災　ミテルライフを無償提供「善意循環型防災プラットフォーム」プランを開始

株式会社フィールド（本社：千葉県浦安市、代表取締役：原みのり）は、地域特化のコミュニケーション＆防災支援アプリ「ミテルライフ」を、全国の地域団体（自治会・事業者・社会福祉協議会・ボランティア団体等）に無償提供する新プランを開始しました。

本プランでは、導入団体から地域のボランティア団体へ、１団体当たり1,000円／月を目安に寄付を行っていただき、その寄付は地域のボランティアに活かされます。

また、ミテルライフを起点に、「寄付という善意」が「活動」に変わり、その活動が再び地域の善意を生み出す--そんな “善意の循環” モデルがここに誕生しました。

【背景】

高齢化や人口減少で地域団体は人手不足・運営負担増の課題を抱えています。

災害時は、行政・自治会・ボランティア・福祉団体の連携不足が支援遅延を招いてきました。

ボランティア団体は、資金確保や会員減少が課題に。

これら課題を解決するため、当社は「無償提供」＋「寄付による基金化」＋「協働ボランティア」によるお金とボランティアの好循環を生み出し、地域全体の防災力と支え合いを強化します。

【ミテルライフとは】

高齢者が容易に使えるようにするため千葉県浦安市老人クラブ連合会（会長：相原勇二）と共同開発した「地域で見守り、安否確認」ができる地域に特化した情報共有・安否確認・見守り支援ができるアプリです。

組織ごとの情報共有：自治会・老人クラブ・子供会など複数の組織で利用可能。

災害時の安否確認：ワンタップで安否報告ができ、集約情報を即時に共有。

多世代の見守り：高齢者や子育て世帯の見守りにも活用でき、孤立防止に貢献。

家族や団体の横断連携：地域団体・行政・ボランティア・企業等をつなぎ、災害時には巨大な連絡網に。

[Metell LIFE -ミテルライフ-]URL： https://metell-life.com/

【地域団体への恩恵】

自治会 役員の負担軽減、回覧板に代わる情報伝達、災害時の住民安否確認を効率化。

社会福祉協議会 高齢者・要支援者の安否情報を集約し、関係者と迅速に共有。

ボランティア団体 地域ニーズを即時把握し、支援活動を円滑化。

地方自治体 地域からの状況報告を一元化し、災害対策や住民サービスの質を向上。

【新プランの特長】

地域団体への無償提供

自治会、社会福祉協議会、ボランティア団体、地方自治体など幅広く利用可能。

寄付は「ボランティア基金」に

導入団体の寄付が地域のボランティア団体に、地域全体で協働ボランティアに。

お金と活動が循環する仕組み

寄付 → 活動 → 信頼と善意の増幅 → 新たな寄付と活動へ。

災害時の広域情報連携

平時は組織運営効率化、災害時は組織間連携で迅速対応。

多組織連携型プラットフォーム

自治体・福祉・防災・地域活性を横断したネットワークを形成。

【期待される効果】

ボランティア団体：ボランティア活動資金の安定確保、活動範囲拡大、新規会員獲得

地域団体：運営効率化、災害時の連携強化

地域住民：安心感の向上、助け合い文化の促進

自治体：地域力強化、行政負担軽減

地域社会全体：お金と善意の循環による持続的な支援体制の確立

【収益モデルと継続性】

本プランの運営費は企業のCSR・協賛により賄われ、当社の売上として計上されるため、開発・保守・サポートへの再投資を通じて事業の継続・拡大が可能です。

【代表コメント】

お金と活動が地域内で循環し、善意が次の善意を呼ぶ仕組みをつくりました。ミテルライフは平時も災害時も人と人をつなぎ、助け合いを広げるプラットフォームです。奉仕活動と防災を一体化し、地域全体の安心を実現します。

