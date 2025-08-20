INNOCN、新製品「27G2T」を発売 ― 4万円以下で手に入る理想のゲーミングモニター、高性能を手頃な価格で実現

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司

東京、2025年8月 ― ディスプレイ技術の革新をリードするINNOCNは、新型ゲーミングモニター 「27G2T」 を日本市場にて発売開始いたしました。

4万円を切る価格帯でありながら、ハイエンドに匹敵する性能を実現。圧倒的なコストパフォーマンスで、競技ゲーマーからエンタメ愛好家まで幅広いユーザーに最適な選択肢を提供します。

4万円以下で手に入るハイエンド性能

INNOCN 27G2Tは、320Hzの超高速リフレッシュレートと1msの応答速度を搭載。動きの激しいFPSやレーシング、アクションゲームでもスムーズで遅延の少ないプレイを可能にし、勝利へのアドバンテージを提供します。

さらに、6種類のゲーム調節機能と12種類のシナリオモードを搭載し、プレイスタイルや環境に応じた最適な設定を簡単に切り替え可能。ゲーマーにとって理想的な没入体験を実現します。

没入感と快適さを両立

27G2Tは、IPSパネルを採用し、100% sRGBカバー率とHDR対応による鮮やかでリアルな映像を再現。ゲーム用途はもちろん、映画鑑賞や日常利用でも高い没入感を提供します。

さらに、ブルーライト低減機能やフリッカーフリー技術を搭載。長時間のゲームプレイでも目の疲労を抑え、快適な環境をサポートします。

ゲーマーのための設計

320Hz ＋ 1ms応答：ブレのない超高速描写

IPSテクノロジー：広視野角と鮮やかな発色

Adaptive Sync対応：映像のカクつきを抑え、なめらかな描画を実現

6種類のゲーム調節機能 & 12種類のシナリオモード：プレイに応じた最適なカスタマイズ

エルゴノミクススタンド：高さ・チルト・スイベル調整対応で最適な姿勢を維持

発売記念キャンペーン情報

開始日：2025年8月20日（水）15:00 JST

終了日：2025年8月27日（水）23:59 JST

プロモーションコード：P47ZT4VH

特別価格：36,338円（税込）

販売台数：限定60台

販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDWMHWRP

結論：スマートゲーマーの最適解



高リフレッシュレート、色再現性、そして目に優しい設計を兼ね備えたINNOCN 27G2Tは、4万円以下で購入できるゲーミングモニターの新しい基準を打ち立てます。**「性能と価格のベストバランス」**を求めるゲーマーにとって、最適な選択肢となるでしょう。

会社概要：INNOCN（イノセン）

INNOCNは、優れたディスプレイが「創造性」と「生産性」を解き放つと信じています。

私たちは、プロフェッショナルからゲーマー、日常使いまで、あらゆるユーザーのニーズに応える革新的なモニター開発に情熱を注いでいます。 視覚体験の進化を、INNOCNと共に。

会社名: 株式会社イノセン（INNOCN）

INNOCN 公式ウェブサイト: https://www.innocn.com

お問い合わせ (マーケティング)Email: marketing@innocn.com

サポート窓口 (アフターサービス)Email: service-japan@innocn.com