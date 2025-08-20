¤ªËß¥»ー¥ë³«ºÅÃæ¡ªHitPaw Edimakor Ç¯´Ö¥×¥é¥ó²Á³Ê¤Ç½ª¿È¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡õ7000¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒHitPaw¡Ê°Ê²¼¡¢HitPaw¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óAIÆ°²èÀ©ºî¥½¥Õ¥È ¡ÖHitPaw Edimakor¡Ê¥¨¥Ç¥£¥Þ¥³¥¢¡Ë¡× ¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯8·î11Æü¡Ê·î¡Ë～9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï EdimakorÀìÍÑ¤Î³ä°ú»Üºö ¤Ç¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëHitPawÁ´ÂÎ¤Î¡Ö¤ªËß¸ÂÄê¥»ー¥ë¡ÊºÇÂç25%OFF¡Ë¡×¤È¤ÏÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢½ª¿È¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬´ü´Ö¸ÂÄê20%OFF ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÈÇ¯³Û¤è¤ê¤â°Â¤¤²Á³Ê¡É ¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÇ¯³Û¥×¥é¥ó¤è¤ê+7,000 AI¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ê=AIµ¡Ç½¤Ë»È¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£30Æü´Ö¤ÎÊÖ¶âÊÝ¾Ú¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
HitPaw Edimakor¤ªËßÆÃÊÌ¥»ー¥ë¡¡8/11-9/1
¤ªËß¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î11Æü¡Ê·î¡Ë～9·î1Æü¡Ê·î¡Ë
¼ç¤ÊÆÃÅµ¡§
- ½ª¿È¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬20%OFF ¢ª ·ë²Ì¤È¤·¤Æ Ç¯³Û¤è¤ê¤ªÆÀ
- Ç¯³Û¤è¤ê+7,000 AI¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È ¤ÇÀ¸À®µ¡Ç½¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³èÍÑ
- 30Æü´ÖÊÖ¶âÊÝ¾Ú¡¿ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤¢¤ê
¢¨AI¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡ÊEdimakor¤ÎVideo Editor¤ËÂÐ±þ¡Ë¡§AIÆ°²è¡¦AI²»³Ú¡¦TTS/STTÅù¤ÎÀ¸À®·Ïµ¡Ç½¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñÎÌ¤Ïµ¡Ç½¡¦ÀßÄê¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡ËEdimakor Video Editor(https://reurl.cc/OmYjRA)-½é¿´¼Ô¥ª¥¹¥¹¥áÆ°²èÊÔ½¸¥Äー¥ë
Edimakor-Æ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥È
²»À¼¡¦²èÁü¡¦Æ°²è¤ÎÀ¸À®¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÊÔ½¸¤Þ¤Ç¤ò1¤Ä¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÎAIÆ°²èÀ©ºî¥½¥Õ¥È¡£
Ç¯´Ö¥×¥é¥ó¡§6,468±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿3,000 AI¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
±Êµ×¥×¥é¥ó¡§6,374±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿10,000 AI¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ê´ü´Ö¸ÂÄêÆÃ²Á¡Ë
ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ò¸«¤ë :
https://reurl.cc/VWYN8Z
AIÆ°²èÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½
- AIÆ°²èÀ¸À®¡§¼Ì¿¿¢ªÆ°²è(https://reurl.cc/0WK94Y)¡¿¥Æ¥¥¹¥È¢ªÆ°²è(https://reurl.cc/GNn45A) ¤ËÂÐ±þ¡£¥·¥çー¥ÈÆ°²è¡¢¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡¢¹ÖµÁÆ°²è¡¢VTuberÁÇºàºîÀ®¤Ê¤É¤Ë¡£ ºÇ¿·¤ÎVeo 3¥â¥Ç¥ë¤âÅëºÜ¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¡¦¹â²òÁüÅÙ¤Î¥×¥í±Ç²èÀ¸À®¤¬²ÄÇ½¡£
- AI²»³ÚÀ¸À®(https://reurl.cc/89D09d)¡§¥Æ¥¥¹¥È¤ä¥á¥â¤«¤é²Î»ì¡õ³Ú¶ÊÀ¸À®¡£»×¤¤½Ð¤ò²Î¤Ë¡¢BGM¤ä¸ú²Ì²»¤âÀ¸À®¤Ç¤¡¢Ãøºî¸¢ÁÇºà¤Î¿´ÇÛ¤ò·Ú¸º¡£
- ¥Æ¥¥¹¥È¤«¤éÆÉ¤ß¾å¤²(https://reurl.cc/z5qlOe)¡ÊTTS¡Ë¡¿²»À¼¤«¤éÊ¸»úµ¯¤³¤·(https://reurl.cc/GNn4Q3)¡ÊSTT¡Ë¡¿Æ°²èËÝÌõ(https://reurl.cc/Lna4D9) ¤ÇÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ò¸úÎ¨²½¡£
- ÏÃÂê¤ÎAIµ¡Ç½¡§AI²Î¤¦¼Ì¿¿(https://reurl.cc/XQAqgE)¡¢AI¥À¥ó¥¹(https://reurl.cc/K984Rp)¡¢AI¥¢¥Ð¥¿ー(https://reurl.cc/z5qlEk)¡£´ë²è¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëÍ·¤Ó¿´¤¢¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£
- ÊÔ½¸¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤â½¼¼Â¡§¥Þ¥¹¥¯¡¢¥ー¥Õ¥ìー¥à¡¢¥¹¥Ôー¥É¥é¥ó¥×¤Ê¤É¡¢»È¤¨¤ëÊÔ½¸¥Äー¥ë¤òÅëºÜ¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://reurl.cc/OmYjRA
2¡ËScreen Recorder(https://reurl.cc/XQAmQD)-Ï¿²è¤â¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤âÂÐ±þ
Edimakor Screen Recorder
4K¡¦ºÇÂç144FPSÏ¿²è¤ËÂÐ±þ¡£¥²ー¥à¡¢¹ÖµÁ¡¢¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¡¢¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ëºîÀ®¤Þ¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¥¥ã¥×¥Á¥ã¤ÈÇÛ¿®¤ò°ìËÜ²½¡£
Ç¯³Û¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡§3,278±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½ª¿È¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡§4,382±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È :
https://reurl.cc/RkYWzx
Ï¿²è¥Äー¥ë¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½
- 4K¡¿ºÇÂç144FPSÏ¿²è¡§¥²ー¥à¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤â³ê¤é¤«¤Ë¡£
- ¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¹â²è¼Á¥¥ã¥×¥Á¥ã¡§¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¡¢¹ÖµÁ¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¡¢¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¤Ê¤É¡£
- ÇÛ¿®¤ÈÏ¿²è¤ÎÆ±»þ¿Ê¹Ô¡§YouTube¡¿Twitch¡¿Discord ¤Ê¤É¼çÍ×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÂÐ±þ¡£
- ¥Ç¥å¥¢¥ë²»À¼¼ýÏ¿¡§PC²»À¼¤È¥Þ¥¤¥¯¤òÆ±»þÏ¿²»¡¢AI¥Î¥¤¥º½üµî¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ë¡£
- ½ÀÆð¤Ê²èÌÌ»ØÄê¡§¥Õ¥ë²èÌÌ¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡¿ÈÏ°Ï»ØÄê¤ËÂÐ±þ¡£
- ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥«¥á¥é¡§¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤Ç¤ÎÉ½¸½¤ò³ÈÄ¥¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://reurl.cc/XQAmQD
ºÇ¸å¤Ë
Edimakor Video Editor ¤ª¤è¤Ó Screen Recorder ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµÎÁ¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æµ¡Ç½¤òÂÎ´¶¤·¡¢¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¤ªÆÀ¤Ê´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢½ª¿È¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬Ç¯³Û¥×¥é¥ó¤è¤ê°Â²Á¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë AI µ¡Ç½¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤âÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£30Æü´Ö¤ÎÊÖ¶âÊÝ¾Ú¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ÚEdimakor¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
HitPaw Edimakor¤Ï¡¢²»À¼¡¦²èÁü¡¦Æ°²è¤ÎÀ¸À®¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÊÔ½¸¤Þ¤Ç¤ò1¤Ä¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÎAIÆ°²èÀ©ºî¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¥¹¥È¤«¤é¤ÎÆ°²è¡¦²»³Ú¡¦¸ú²Ì²»¤ÎÀ¸À®¡¢²èÁü¤ä»²¾È±ÇÁü¤Ë¤è¤ëAIÆ°²èºîÀ®¡¢¥ー¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤è¤ë±é½ÐÊÔ½¸¡¢¼«Æ°»úËëÀ¸À®¤ä¥ê¥¢¥ë¤ÊTTS²»À¼¹çÀ®¡¢AI¥¢¥Ð¥¿ー¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£
Windows¤ÈMac¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¥×¥í¤Þ¤ÇÃ¯¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÁÏ¤ë¡¦ÅÁ¤¨¤ë¡¦Ì¥¤»¤ë¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢HitPaw Edimakor¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
