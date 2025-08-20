27C1U-D の伝説を継承 -- 新登場「27D1U」

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司

INNOCN の 27C1U-D は、その正確な色再現と使いやすいデザインにより、多くのデザイナーやクリエイターから支持されてきました。

そして今、その伝説を引き継ぎ、さらに進化を遂げた 新モデル「27D1U」 が日本市場に登場。Apple 製品に近い色彩表現と、クリエイティブワークに最適化された性能で、4K プロフェッショナルモニターの新時代を切り開きます。

本物の色を映し出す -- クリエイターの理想的なパートナー

27D1U は 27インチ 4K UHD 高解像度パネル を搭載し、HDR400 に対応。鮮明な明暗コントラストと繊細なディテールを再現します。

特に M.BOOK モード は Mac ユーザーのために設計され、Apple カラープロファイルに最適化。Mac 環境下での色再現性を大幅に向上させ、「見たままの色」 を忠実に届けます。

さらに 100% sRGB、98% DCI-P3、95% AdobeRGB の広色域カバーと 10-bit 色深度 により、写真、映像、デザイン制作においてプロレベルの色再現を実現。

効率を高める多彩な接続性

HDMI 2.0、DisplayPort 1.4、さらに 65W 給電に対応する USB-C を搭載。高速データ転送と同時にノートPCへの給電が可能で、ケーブルの煩雑さを解消し、スマートで効率的な作業環境を提供します。

長時間作業でも快適に

低ブルーライト制御と DC 調光技術を採用し、目への負担を軽減。自然な色合いを維持しながら長時間の作業をサポートします。さらに高さ調整・回転・傾きに対応した多機能スタンドを備え、常に快適な視聴ポジションを実現します。

発売記念キャンペーン

新製品発売を記念し、27D1U は期間限定で 7% OFF 特別割引 を実施します。

実施期間：2025年8月12日 10:00 JST ～ 8月28日 23:59 JST

通常価格：32,300円

プロモーションコード：CTXVY578

販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FFMTYJ24 (27D1U)

30,000円クラスのモニターで、Apple に迫る色彩体験を。デザイナーとクリエイターの新しい定番 -- INNOCN 27D1U。

会社概要：INNOCN（イノセン）

INNOCNは、優れたディスプレイが「創造性」と「生産性」を解き放つと信じています。

私たちは、プロフェッショナルからゲーマー、日常使いまで、あらゆるユーザーのニーズに応える革新的なモニター開発に情熱を注いでいます。 視覚体験の進化を、INNOCNと共に。

会社名: 株式会社イノセン（INNOCN）

INNOCN 公式ウェブサイト: https://www.innocn.com

お問い合わせ (マーケティング)Email: marketing@innocn.com

サポート窓口 (アフターサービス)Email: service-japan@innocn.com