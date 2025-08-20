面白くて役に立つ商品生み出す家電メーカー「サンコー」が、大丸東京店9階の複合型体験ストア『明日見世』に出品いたします
この度、サンコー株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は、
複合型体験ストア「明日見世」に出品いたします。
スペパ(スペースパフォーマンス)の良さで注目されている「のれせん2」や、シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら～ず」を含む４商品を出品予定です。
2025年8月20日（水）～2025年11月11日（火）の期間で販売いたします。
＜明日見世について＞
「買う」から「出会う」へ
大丸松坂屋百貨店の複合型体験ストア 『明日見世』
未来につながるアイテムと、そのブランドストーリーを
体験できるお店です。
＜出展概要＞
日程 2025年8月20日(水) ～ 2025年11月11日（火）
場所 大丸東京店 9階 【明日見世-asumise-】
東京都千代田区丸の内 1-9-1
URL https://dmdepart.jp/asumise/
＜サンコーについて＞
サンコーは、社員のアイデアやユーザーのを元にワクワクする体験を形にするため、
オリジナル品の企画・開発や既存商品の輸入仕入れ販売を行う家電メーカーです。
日常の“あったらいいな”を形にし、ネッククーラーなど多数のヒット商品を輩出。
メディアでも話題の“面白くて役に立つ”製品を届けています。
＜出品予定商品＞
・お風呂あがり全身爽快乗れる扇風機「のれせん2」(https://www.thanko.jp/view/item/000000004120)
・シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら～ず」(https://www.thanko.jp/view/item/000000004534)
・おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器（白）(https://www.thanko.jp/view/item/000000003453)
・本格白湯も飲み物も「沸かして飲めるマグケトル」(https://www.thanko.jp/view/item/000000004507)
＜参考情報＞
株式会社 大丸松坂屋百貨店 プレスリリース『複合型体験ストア「明日見世」リニューアル1周年/Vol.5のテーマは「秋のポジティブチャージ』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003225.000025003.html)（PR TIMES サイトへ）
■会社概要
会社名 サンコー株式会社（東証プライム上場 日本毛織株式会社グループ）
資本金 3800万円
設立 2003年6月26日
所在地 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
主な事業内容 家電・コンピュータ周辺機器の輸出入・開発・販売業務
URL：https://www.thanko.co.jp/
直営オンラインショップ：https://www.thanko.jp/