面白くて役に立つ商品生み出す家電メーカー「サンコー」が、大丸東京店9階の複合型体験ストア『明日見世』に出品いたします

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は、

複合型体験ストア「明日見世」に出品いたします。

スペパ(スペースパフォーマンス)の良さで注目されている「のれせん2」や、シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら～ず」を含む４商品を出品予定です。

2025年8月20日（水）～2025年11月11日（火）の期間で販売いたします。

＜明日見世について＞

「買う」から「出会う」へ

大丸松坂屋百貨店の複合型体験ストア 『明日見世』

未来につながるアイテムと、そのブランドストーリーを

体験できるお店です。

＜出展概要＞

日程 2025年8月20日(水) ～ 2025年11月11日（火）

場所 大丸東京店 9階 【明日見世-asumise-】

東京都千代田区丸の内 1-9-1

URL https://dmdepart.jp/asumise/

＜サンコーについて＞

サンコーは、社員のアイデアやユーザーのを元にワクワクする体験を形にするため、

オリジナル品の企画・開発や既存商品の輸入仕入れ販売を行う家電メーカーです。

日常の“あったらいいな”を形にし、ネッククーラーなど多数のヒット商品を輩出。

メディアでも話題の“面白くて役に立つ”製品を届けています。

＜出品予定商品＞

・お風呂あがり全身爽快乗れる扇風機「のれせん2」(https://www.thanko.jp/view/item/000000004120)

・シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら～ず」(https://www.thanko.jp/view/item/000000004534)

・おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器（白）(https://www.thanko.jp/view/item/000000003453)

・本格白湯も飲み物も「沸かして飲めるマグケトル」(https://www.thanko.jp/view/item/000000004507)

＜参考情報＞

株式会社 大丸松坂屋百貨店 プレスリリース『複合型体験ストア「明日見世」リニューアル1周年/Vol.5のテーマは「秋のポジティブチャージ』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003225.000025003.html)（PR TIMES サイトへ）

■会社概要

会社名 サンコー株式会社（東証プライム上場 日本毛織株式会社グループ）

資本金 3800万円

設立 2003年6月26日

所在地 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

主な事業内容 家電・コンピュータ周辺機器の輸出入・開発・販売業務

URL：https://www.thanko.co.jp/

直営オンラインショップ：https://www.thanko.jp/