Monotype Fonts日本語版リリース ─ エンタープライズに最適な多彩なフォントライブラリと充実したAI機能。ウェビナー開催も決定

Monotype株式会社

書体デザインとテクノロジーのグローバルリーダーであるMonotype Imaging Inc.（本社：米国マサチューセッツ州ウーバン、CEO：ナイナン・チャコ（Ninan Chacko）)の日本法人Monotype株式会社（東京都港区、以下 Monotype）は、本日、同社の革新的なフォントサービス「Monotype(R) Fonts」の日本語UI対応版を正式リリースしたことを発表しました。

9月25日（木）には活用ウェビナーの開催も予定しています。

>>ウェビナーの詳細とお申込みはこちら(https://monotype-webinar-0925-2025.peatix.com)

Monotype Fontsとは

Monotype Fontsは、25万以上のフォントライブラリを持つ、デザイン業務効率化のためのフォントサービスです。これまでユーザーインターフェイス（UI）は、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語に対応しており、グローバル企業やプロフェッショナルデザイナーから信頼され、広く利用されています。本プラットフォームでは、国内外の多様なフォントを一元管理することで、ブランドの一貫性を維持しつつ、迅速なクリエイティブワークをサポートします。今回の日本語UI対応版のリリースにより、特に日本市場の利用者に向けた利便性が強化されています。

Monotype Fontsの特徴

日本語対応版で追加された機能

- 25万以上のフォント、4,500以上のパートナーファウンドリ、300以上の言語に対応- Adobe Illustratorなど主要デザインツールとの完全な互換性- 簡単で効率的なフォント管理機能- AIによる充実の機能でデザインをスマートにサポート- 幅広いWebフォントに対応し、ウェブサイトやデジタル製品に高速で高品質なフォントを提供

今回の日本語対応版では、以下の機能等が追加され、日本語を母国語とする企業やデザイナー、クリエイティブチームの作業効率向上が期待されます。

・日本語対応UI

日本語化されたUIにより、直感的で円滑な操作が可能となりました。これにより、日本語を母国語とするデザイナーにも使いやすい環境が実現しています。

・日本語検索機能

日本語書体を簡単に検索できる機能を追加しました。これにより、デザイナーが目的のフォントを迅速かつ効率的に選択できるようになります。

・豊富な日本語書体と欧文書体

国内のテレビ局のうち約93％（注1）や、主要なゲームスタジオ（注2）に採用されているFontworksの高品質な書体を含め430ファミリー以上の日本語書体と、Monotypeの世界的な欧文書体コレクションがひとつになり、幅広いニーズに対応できるフォント環境を提供します。また新たに和欧混植フォント(https://www.monotype.com/ja/company/news/monotype-introduces-latin-and-japanese-mixed-fonts)も追加されました。

・ブランドとパフォーマンスの両立を実現するWebフォント

Monotype Fontsの日本語Webフォントは、必要な文字だけを最適に抽出しているので、ウェブサイトの表示速度を速く保つことができます。これにより、ブランドの個性を大切にしながらも、パフォーマンスや検索順位を気にせず安心して運用できます。デザイナーの創造性も広がり、開発者やSEO担当者も安心してお使いいただけます。

魅力的な日本語書体と世界中で愛される欧文書体

Monotypeの日本語書体であるShorai(R)Sans、たづがね(R)角ゴシック、筑紫(R)書体シリーズやMonotype欧文書体のNeue Helvetica(R)やGotham(R)など、世界中で愛される欧文書体を収録しています。

9月25日（木）開催 ─ Monotype Fonts活用ウェビナー

Monotype Fontsをより詳しく知っていただくために、ウェビナーを開催いたします。

当社の書体デザイナー中村勇弥がMonotype Fontsの魅力をご紹介いたします。

日：2025年9月25日（木）

時：12時-12時45分（予定）

参加費：無料

詳細およびお申込みはこちら(https://monotype-webinar-0925-2025.peatix.com)をご覧ください。

製品に関するお問い合わせ

Monotype Fontsにご興味がございましたら、サポートまでお問合せください。企業の幅広いニーズに対応するプランをご用意しています。

・Monotype Fontsサービスサイト：https://www.monotype.com/ja/fonts(https://www.monotype.com/ja/fonts)

・コンタクトフォームからのお問合せはこちら(https://www.monotype.com/ja/%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%83%85%E5%A0%B1/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B)

・メールからのお問い合わせ：ContactMTJ@monotype.com

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

Monotype 株式会社

03-5786-0656

Contactmtj@monotype.com

担当：夏目

Monotypeについて

Monotypeは、人々が日常生活で使用する書体とテクノロジーを通じて、ブランドの魅力を高めます。私たちは、世界中の4,500を超える才能あるデザイナーやファウンダリからの25万以上のフォントライブラリを提供しています。Monotypeは、大きなグローバルブランドと個々のクリエイターと共に働き、美しいブランド体験をデザインするために役立つ幅広いソリューションを提供します。

詳細情報はMonotypeのWebサイトでご覧いただけます。

X(https://x.com/monotype_kk)、Instagram(https://www.instagram.com/bymonotype/)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/monotype/)でMonotypeをフォローしてください。

https://www.monotype.com/ja/home

注１・注２：日本民間放送連盟加盟のテレビ局全127社（衛星局を除く）のうち93％およびバフェット・コード「ゲーム業界売上高ランキング」掲載のゲーム企業17社（グループ会社を含む）全社にて、Fontworksの高品質なフォントを使用可能なサービスが導入。

【参照元】バフェット・コード「ゲーム業界売上高ランキング」

※ランキング掲載企業については、一部グループ会社での採用を含みます。

Monotype、Helvetica、Shorai、Zapfino、たづがね、筑紫、フォントワークス スーラ、てんとう虫、ラグランパンチ、およびフォントワークスUDは、日本で登録されているMonotype Imaging Inc.の商標であり、その他の国や地域でも登録されている場合があります。

Rockwellは、米国特許商標庁に登録されているThe Monotype Corporationの商標であり、その他の国や地域でも登録されている場合があります。

Engraversは、The Monotype Corporationの商標であり、特定の法域で登録されている場合があります。

Futuraは、BauerTypes SL の登録商標です。

Bodoniは、Monotype Imaging Inc.の商標であり、特定の国や地域で商標登録されている場合があります。

Gothamは、米国特許商標局に登録されているThe Hoefler Foundry, Inc.の商標であり、その他の国や地域でも登録されている場合があります。

その他、記載されている商標は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2025 Monotype KK