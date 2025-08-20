SAP(R) Concur(R) Fusion Exchange 2025出展のお知らせ

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡元）は、2025年９月11日(木)および９月12日(金)に株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 橋本蘒生、以下「コンカー」）が主催するイベント「SAP Concur Fusion Exchange 2025」に出展しますのでお知らせします。

１. 当社出展内容

出張・経費管理クラウドSAP Concur導入支援、当社のConcur連携ソリューション提供、顧客の課題に寄り添うトータルサポートにより数多くのお客様の経費管理業務の効率化を実現してきました。

本展示会では、テーマを『ニーズウェルが実現する「次世代の経費管理」』と題し、請求書処理の自動化や勤怠データ連携による経費申請の不正チェックを可能とする当社のConcur連携ソリューションを出展します。さらにブースでは、実際の操作感を体験いただけるデモンストレーションのご用意やその他周辺課題への具体的なソリューション提案も可能です。

【出展ソリューション】

- Invoice PA(https://www.needswell.com/solution/concur/invoice-service/#invoice_pa)

複合機などでスキャンした請求書をアップロードするだけで、Concur(R) Invoice に請求書データを自動登録し、繁忙期の煩雑な請求書処理業務を格段に効率化します。

- Invoice PA Direct(https://www.needswell.com/solution/concur/invoice-service/#invoice_pa-direct)

請求書データのオンライン受取りによりDXを推進します。請求書データを処理する担当者の作業削減はもちろん、メール見落としなどによる請求漏れ防止にも効果的です。

- Nチェッカ(https://www.needswell.com/solution/nchecker/)

Concur(R) Expense、勤怠システムと連携し、交通系ICカード利用履歴、経費申請データ、勤務実績データを最大限に活用することで、交通費入力・承認レスの運用を実現します。これにより、交通費精算の業務効率化とガバナンス強化を促進します。

また、当社セッションにおいては、経費精算業務の「自動化」・「効率化」・「ガバナンス強化」に焦点を当て、当社出展ソリューションを活用した業務最適化への具体的なアプローチについてご紹介します。さらに、今後の展望としてAIをかけ合わせたソリューションの構想についてもお伝えします。 昨年度に続き、大阪会場と東京会場に出展します。幅広い地域の皆様と直接お話ができるまたとないこの機会に是非会場にお越しください。

2. イベント概要

本イベントは、SaaSベンダーとして世界２位の規模を持つコンカーが、年に一度開催する大型カンファレンスであり、バックオフィス部門を対象にしたイベントでは世界最大級となります。

今年のテーマは、『Big Data × AI Journey ～比類のないAIが切り拓く次世代経営の革新～』であり、AI×ビッグデータを活用したバックオフィスの進化を実感し、今ある「当たり前」が「変わること」を体感するイベントとなります。

【SAP Concur Fusion Exchange 2025 Osaka】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/400_1_fc95300acd75150d4fc0dd0a341108cb.jpg?v=202508200726 ]お申込みはこちら :https://www.concur.co.jp/fusion-exchange/osaka?pid=partner&cid=fx25_needswell

【SAP Concur Fusion Exchange 2025 Tokyo】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/400_2_1a51f1fcbcaf6dcc6d35b4487def43a3.jpg?v=202508200726 ]お申込みはこちら :https://www.concur.co.jp/fusion-exchange/tokyo?pid=partner&cid=fx25_needswell

3. 会社概要

株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL：https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com

■本リリースについて

本リリースに記載の内容は、株式会社ニーズウェルが当社の責任において作成したものです。

■株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010 年 10 月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細については https://www.concur.co.jp をご覧ください。

■SAP Concur について

SAP Concur は、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ている SAP Concur のモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AI を使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concur のソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めること ができるようサポートします。詳細は concur.com または SAP Concur ブログをご覧ください。

SAP、SAP ロゴ、記載されているすべての SAP 製品およびサービス名はドイツにある SAP SE やその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。