リミックスポイント、アジア最大のビットコインカンファレンス「Bitcoin Asia 2025」で登壇

株式会社リミックスポイント

株式会社リミックスポイント（証券コード：3825、本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO田代 卓、以下「当社」）は、2025年8月29日（金）に香港で開催されるアジア最大のビットコインカンファレンス「Bitcoin Asia 2025」において、当社のグローバル事業戦略責任者である酒井 良がパネルディスカッションに登壇することをお知らせいたします。

当社は、国内上場企業の中でも有数のビットコイン保有実績を持ち、単なる保有にとどまらない「ビットコイントレジャリー×実業」のハイブリッドモデルを推進しています。本イベントでは、世界中から起業家・投資家・政府関係者が集まる中、当社独自のビットコイントレジャリー戦略を世界へ向けて発信いたします。

■登壇の背景

当社は、2024年より金融投資事業を本格展開し、ビットコインを中核とした財務戦略を推進してきました。既存の電力小売事業やレジリエンス事業で培ったエネルギー分野の知見を活かし、他にはないエネルギー×ビットコイントレジャリーのビジネスモデルを構築しています。

本セッションでは、

・電力小売企業がなぜビットコインを保有するのか

・保有に留まらない、収益性・分散性・継続性を備えたトレジャリーモデルとは何か

・グローバル企業や政府との関係構築において、どう価値を発揮できるのか

といった視点から、他のトレジャリー企業とは一線を画す当社のユニークなポジションをお伝えする予定です。

■イベント概要

主催 ：BTC Inc.

日時 ：2025年８月28日（木）・８月29日（金）

会場 ：Hong Kong Convention and Exhibition Centre

イベントURL ：https://asia.b.tc/

■当社登壇情報

日時 ：2025年８月29日（金）12：00～12：30 ※現地時間

テーマ ：Bitcoin Treasury Innovation in The Asia-Pacific Region

登壇者 ：酒井 良（リミックスポイント）、John Riggins（Moon Inc.）

Kip Tiaviwat（DV8; Kliff Capital）、Jason Fang（Sora Ventures）

登壇URL ：https://asia.b.tc/agenda?date---filter=Friday%2C%20August%2029

■登壇者紹介

リミックスポイント株式会社 グローバル事業戦略責任者。

デジタル資産、暗号資産業界における国内外の豊富な知見とネットワークを活かし、当社のトレジャリー戦略およびグローバルアライアンスを主導。現在は海外投資家・企業との連携強化を推進しており、今回の登壇では日本のビットコイントレジャリー企業を代表して当社の取り組みを発信します。

※酒井は暗号資産メディアCoinPostの事業開発責任者も兼務。

■リミックスポイントについて

リミックスポイントは、次世代のビットコイントレジャリー企業を目指し、ビットコインを中核に据えた財務戦略を推進しています。電力小売事業を中心としたエネルギー事業と、蓄電池事業や補助金・省エネコンサルティング事業を中心としたレジリエンス事業を展開する一方で、2024年11月からは金融投資事業を新たなコア事業として本格始動し、戦略的にビットコインの備蓄を進めてまいりました。

リミックスポイントグループでは、ビットコインを保有するだけでなく、実業で培ったエネルギー分野の知見を活かし、持続可能で分散性の高いビットコインエコシステムの構築を目指すとともに、社会の持続性に役立つサービス・事業を展開してまいります。

これからのリミックスポイントグループの取り組みにご期待ください。