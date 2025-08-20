韓国トップスタイリスト来日！9/9渋谷PARCOで“韓国式美髪メソッド”実演セミナー開催

株式会社NATURIA CASA

韓国美容室導入率1位を誇るヘアケアブランドNATURIA(ナチュリア)が


渋谷PARCOにて最新カット＆ブロードライ実演、トークショー、インフルエンサー交流パーティを開催します。サロン・美容師に向けて韓国最前線の技術とマーケティングを全て公開！





◼︎イベント概要


日時：2025年9月9日(火)


会場：渋谷PARCO 10F


参加費：無料（ナチュリア製品プレゼント付）


定員：先着100名



＜プログラム内容＞


1部12:30受付/13:00開始


■YouTube登録者数12万人！韓国トップスタイリストによるカット&ブロー実演



Youtube登録者数12万人！韓国トップスタイリスト”美男達"

美男達Youtube : https://www.youtube.com/@Korea_hairguys



■韓国・台湾での売上ノウハウ共有



韓国内に200店舗以上の美容室を展開！イヨンジュ代表登壇

https://toryhair.com/index.php



■Q&A


■韓国美容室導入率No.1商品紹介





2部17:30受付/18:00開始


■インフルエンサー様も招待！立食スタイルの交流パーティ


■高濃度ケラチントリートメント「プリンセスケア最新世代」実演ブース



高濃度ケラチントリートメント「シンデレラケア第５世代」

■カリスマ美容師との交流タイム


■豪華商品プレゼント企画



見どころ


■YouTube登録12万人のスタイリストによる最新カット＆ブロー実演


■韓国・台湾のサロン展開モデルを共有


■インフルエンサーとの交流パーティ






会社概要


株式会社NATURIA CASA


https://www.instagram.com/naturia_jp/






お問い合わせ先


LINE:@naturia


mail:info@naturia-shop.com