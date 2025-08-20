韓国トップスタイリスト来日！9/9渋谷PARCOで“韓国式美髪メソッド”実演セミナー開催
株式会社NATURIA CASA
韓国美容室導入率1位を誇るヘアケアブランドNATURIA(ナチュリア)が
渋谷PARCOにて最新カット＆ブロードライ実演、トークショー、インフルエンサー交流パーティを開催します。サロン・美容師に向けて韓国最前線の技術とマーケティングを全て公開！
◼︎イベント概要
日時：2025年9月9日(火)
会場：渋谷PARCO 10F
参加費：無料（ナチュリア製品プレゼント付）
定員：先着100名
＜プログラム内容＞
1部12:30受付/13:00開始
■YouTube登録者数12万人！韓国トップスタイリストによるカット&ブロー実演
美男達Youtube : https://www.youtube.com/@Korea_hairguys
■韓国・台湾での売上ノウハウ共有
韓国内に200店舗以上の美容室を展開！イヨンジュ代表登壇
https://toryhair.com/index.php
■Q&A
■韓国美容室導入率No.1商品紹介
2部17:30受付/18:00開始
■インフルエンサー様も招待！立食スタイルの交流パーティ
■高濃度ケラチントリートメント「プリンセスケア最新世代」実演ブース
高濃度ケラチントリートメント「シンデレラケア第５世代」
■カリスマ美容師との交流タイム
■豪華商品プレゼント企画
見どころ
■YouTube登録12万人のスタイリストによる最新カット＆ブロー実演
■韓国・台湾のサロン展開モデルを共有
■インフルエンサーとの交流パーティ
会社概要
https://www.instagram.com/naturia_jp/
お問い合わせ先
LINE:@naturia
mail:info@naturia-shop.com