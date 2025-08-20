発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS」から新たに誕生する「FAS ザ ドレープ シリーズ」-幻の国産繭から抽出したシルクエキス*²で潤いを身にまとうボディミルクとハンドクリームが新登場

写真拡大 (全10枚)

株式会社シロク


株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS（ファス）」は、ボディのための本格エイジングケア*¹ラインとして誕生する新シリーズ「FAS ザ ドレープ シリーズ」より、ボディミルクとハンドクリームを2025年10月22日（水）に発売いたします。



“幻の繭”とも呼ばれる希少な国産繭から抽出したシルクエキス*²をシリーズ共通成分として贅沢に配合。まるで上質なシルクの肌着をまとうような心地よさで、乾きがちなボディにも顔と同じレベルの惜しみないスキンケアを実現します。自分と向きあう豊かな時間をもたらす日本古来の香り遊び「源氏香」に想いをはせた2種類の香りを、アーティストの和泉 侃さんが主宰する「Olfactive Studio Ne」にプロデュースいただきました。




■新登場「FAS ザ ドレープ シリーズ」



──初めまして、ボディのエイジングケア*¹



顔に比べて手をかけてこなかった。


紫外線も浴びて、それなりに酷使してきたボディの肌は、


まだ可能性に満ちている。



肌は全身、ひと続きだから。


発酵エイジングケア*¹で満たした大人の肌の潤い、透明感、緻密なハリを


ボディにも届けたいと私たちは考えました。



日本で大切に育てられている素材から


オリジナルの美容成分を開発。


ありそうでなかった*³、ボディの本格エイジングケア*¹シリーズ。


初めまして、そして末長くご一緒に。




■シリーズ共通配合のキー成分は「国産繭シルクエキス*²」


希少な国産繭から抽出した独自成分「国産繭シルクエキス*²」を配合。セリシンとフィブロインという2種のタンパク質を含有し、それぞれ異なるアミノ酸を組成します。肌に潤いやハリを与えるだけでなく、紫外線から肌を守る働きも担います。








■FAS ザ ドレープ ボディミルク


シリーズ共通成分の「国産繭シルクエキス*²」に加えて、FASの独自成分「京都産発酵はちみつエキス*⁴」や「黒米発酵液*⁵」を贅沢に配合。乾燥によるくすみが気になる肌をケアしながら、紫外線対策もできるマルチタスクなボディミルクです。水分をたっぷり含みながらもコクがあり、ベタつきにくく心地よいテクスチャーに仕上げました。




古い角質をやわらげるオリジナル美容成分「京都産発酵はちみつエキス*⁴」


京都府・京丹後市の養蜂家が丁寧に育てた希少な“百花蜜”（さまざまな蜜源から蜂が集めてきた蜂蜜）をグルコノバクターという菌で長時間発酵させた「FAS」の独自成分です。乾燥肌やゆらぎ肌でも使用できる低刺激な角質ケアで、潤いを保ちながら大人の肌をすこやかに保ちます。





■FAS ザ ドレープ ハンドクリーム


シリーズ共通成分の「国産繭シルクエキス*²」の他、アントシアニンが豊富な「黒豆ペプチド*⁶」や、ナイアシンアミド*⁷をスキンケアレベルで贅沢に配合。手にも顔レベルの潤いとハリを与え、惜しみなくふっくら満たしてくれるエイジングケア*¹ハンドクリームです。ヴェールのような感触で手肌を包み込み、ふっくらとなめらかな質感を演出します。




アントシアニンを豊富に含む「FAS」の独自成分「黒豆ペプチド*⁶」


京都府京丹波地方の黒大豆から抽出した独自成分「黒豆ペプチド*⁶」を配合。低脂肪・高タンパクという特徴を持つ大粒の黒豆から抽出したペプチド含有エキスは、その黒い色の由来であるアントシアニンを豊富に含み、大人の肌にハリを与えます。





■季節を纏う2種類の香り　YŪGIRI／HATSUNONE


自分と向きあう豊かな時間をもたらす日本古来の香り遊び「源氏香」に想いをはせた2種類の香りを、アーティストの和泉 侃さんが主宰する「Olfactive Studio Ne」に作っていただきました。情景に想いを馳せながらまとうことで、みずみずしい感性を呼び覚ますような香りです。



YŪGIRIー秋の深まりと、名残をまとう香り


沈む夕陽、色づく木々、霧に包まれる風景。秋の終わりの幻想的なひとときをイメージした香りです。



HATSUNONEー冬の静けさと、春を待つ息吹の香り


雪に閉ざされた大地。静謐で凜とした空気の中に、春を待つ草木の気配を重ねた、希望に溢れる香りです。






■製品概要


FAS ザ ドレープ ボディミルク（YŪGIRI／HATSUNONE）


内容量　：250ｍL


価格　　：6,930円（税込）


発売日　：2025年10月22日（水）



FAS ザ ドレープ ハンドクリーム（YŪGIRI／HATSUNONE）


内容量　：40g


価格　　：4,400円（税込）


発売日　：2025年10月22日（水）



*¹ 年齢を応じた潤いを与えるケア


*² 加水分解シルク（保湿成分）


*³ FASにおいて


*⁴ グルコノバクター／ハチミツ発酵液（保湿成分）


*⁵ サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）


*⁶ 加水分解ダイズエキス（保湿成分）


*⁷ 保湿成分




■「FAS」について


「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”と、現代の“科学”を組み合わせることで、透明感*¹あふれ出すようなハリツヤ肌へ導く発酵エイジングケア*²ブランドです。


高い栄養価を持つ京都府京丹後産の黒米に、アルコールをほとんど産生しない酵母を加え、温度と時間をコントロールする独自の2段階発酵技術を使うことで生み出される、738種もの成分を含む「黒米発酵液*³」を主軸とした製品づくりを行っています。



すこやかな肌は日々の豊かな食事で作られるように、


大人の肌にも偏りなく多種多様な美容成分を。



発酵コントロールという温かなサイエンスによって、


内側からも外側からも美しさにアプローチするブランドを目指します。



FAS Journal：https://fas-jp.com/journals


「FAS」のものづくりへのこだわりや、ブランドを支える人々のストーリーをお届けしています。



*¹ 潤いによる


*² 年齢に応じた潤いを与えるケア


*³ サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）



●「FAS」公式サイト　　：https://fas-jp.com/


●「FAS」公式Instagram：https://www.instagram.com/fas/


●「FAS」公式X　　　　 ：https://x.com/fas_skincare




■商品に関するお問い合わせ


シロクオンラインショップお客様サポートセンター


お問い合わせはこちら：info@fas-jp.com


受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）