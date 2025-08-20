【ChatGPTだけじゃない】AI開発社長が本気で薦める神AIツールとは！？

■ 株式会社イルシル 代表プロフィール

株式会社イルシル 代表取締役 宮崎有貴。

「誰もが伝わる資料を、短時間で作れる世界をつくる」をビジョンに、AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を開発・提供。

エンジニアバックグラウンドを持ちながら、業務効率化・情報設計・UI/UXに精通し、現場視点から「使えるAI」の活用と開発に取り組んでいます。

■ ChatGPTだけではない、AI活用の“本番”はここから

いまや業務効率化やアイデア出しの場面で、「ChatGPT」は多くの人にとって身近な存在となりました。

しかし、ChatGPT“だけ”に頼るのはもったいない。

代表・宮崎は日常業務やプロダクト開発において、用途ごとにAIツールを使い分けることで、より高いアウトプットと時短を実現しています。

■ 宮崎が実際に業務で活用している生成AIツール

● ChatGPT（特にGPT-4 / ChatGPT Plus）

考えの壁打ち、文章の構成補助、経営判断の整理などに活用。

「1プロ（＝GPT-4）に課金しないのは正直、損だと思っている」と語るほど、日々の思考をAIと共有して深めています。

「土日に10時間ずつ話しているくらい、今や一番の相談相手かもしれない」とのこと。

● NotebookLM

YouTubeの字幕、PDF資料、社内ナレッジなど、自分がアップロードした情報だけをもとにAIと会話ができるツール。

社内ではCSナレッジの共有、マニュアルの即時検索チャットボット化などに活用。

「知識を静的に蓄えるのではなく、動的に引き出す入口として非常に優秀」と高評価。

● Diffy（ディファイ）

社内業務の自動化を設計できるAI連携ツール。

たとえば「お客様からのお問い合わせに対して、自社情報をもとに自動でメール文案を作成→承認だけで送信」といったフローを構築。

「人がやらなくていい業務はAIに任せる」が実践できるツールのひとつ。

● V0

UI設計・フロントエンド開発を支援するAI。

「デザイナーとの会話のきっかけとして、ワイヤーフレームやボタン設計の初期案を出してもらう」ことで、意思疎通やアイデアの出発点として活用。

「UI構想フェーズで詰まらないための“壁打ちパートナー”として非常に助かる」と語ります。

■ AIは“使い分け”と“触り込み”が鍵

「生成AIを使いこなすには、まず“1つのタスクを完了させてみる”ことが重要」と宮崎は語ります。

「とにかく触ってみる、任せてみる、失敗してみる。そこから“このAIは何が得意か”が分かってきます。そうすれば、ツールを横展開していくときにも迷わなくなるんです。」

■ 資料作成なら「イルシル」

宮崎が代表を務めるイルシルは、AIでスライド資料を自動生成できる国産ツール。

直感的なUI、日本語に特化したテンプレート、自由編集とAI生成のハイブリッド設計など、

「資料作成を業務のボトルネックにしない」ための工夫が凝縮されています。

「海外製のスライド生成AIも増えましたが、日本人の感覚に合ったデザインで、かつ初心者にも使いやすい仕様にしています。面倒だった作業が“手放せないツール”に変わる体験を、ぜひ一度味わってほしいです。」

イルシル公式サイト：https://irusiru.jp/

■参考：代表が語る実際のAI活用とおすすめツールまとめ

本記事の内容は、YouTubeにて公開されているインタビュー動画にもとづいています。

より詳しいツールの使い方やエピソードは、以下の動画からご覧いただけます。

【ChatGPTだけじゃない】AI開発社長が本気で薦める神AIツール(https://www.youtube.com/watch?v=yqsisixrUI8)

AIは“全部やってくれる”存在ではなく、“考えるきっかけを一緒に作ってくれる存在”。

その視点を持つことで、日々の業務も、チームの生産性も、そしてあなた自身のアウトプットも、大きく変わっていきます。

ぜひ一度、手元のタスクを「AIに任せてみる」体験を。

そして資料作成には、イルシルを。

