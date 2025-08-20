平塚競輪初の麻雀イベント『平塚競輪麻雀DAY』を9月7日（日）、8日（月）に開催！大人気Mリーガー・プロ雀士が平塚競輪場に多数集結。トークショー・予想会のほか、プロ雀士による麻雀教室も実施。

株式会社 弘 報 舘

9月7日（日）～9月9日（火） 平塚競輪FIナイター「湘南しらす丸八丸杯」開催期間中の9月7日（日）、9月8日（月）に「平塚競輪麻雀DAY」を開催します。9月7日（日）滝沢和典プロ、二階堂亜樹プロ、日向藍子プロ、日吉辰哉プロ、9月8日（月）二階堂瑠美プロ、本田朋広プロ、日吉辰哉プロが出演。今をときめく大人気Mリーガー・プロ雀士を迎え、トークショー、予想会の他に麻雀教室・撮影会（※抽選）を1日４回開催。憧れのプロ雀士と同卓できるチャンス！

※抽選：平塚競輪未確定車券1,000円以上ご購入者様を対象に抽選券を配布

イベントスケジュール

9月7日（日）

・3レース発売中16：18頃～ トークショー

抽選券配布（1、2回目分）

・5レース発売中17：03頃～麻雀教室・撮影会（1回目）

・6レース発売中17：27頃～麻雀教室・撮影会（2回目）

・7レース発売中17：51頃～抽選券配布（3、4回目分）

・9レース発売中18：39頃～麻雀教室・撮影会（3回目）

・10レース発売中19：03頃～麻雀教室・撮影会（4回目）

・12レース発売中19：53頃～予想会

9月8日（月）

・3レース発売中16：09頃～ トークショー

抽選券配布（1、2回目分）

・5レース発売中16：57頃～麻雀教室・撮影会（1回目）

・6レース発売中17：21頃～麻雀教室・撮影会（2回目）

・7レース発売中17：45頃～抽選券配布（3、4回目分）

・9レース発売中18：33頃～麻雀教室・撮影会（3回目）

・10レース発売中18：58頃～麻雀教室・撮影会（4回目）

・12レース発売中19：53頃～予想会