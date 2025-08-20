和心が展開するサウナバケーションレンタル事業東京初進出！第1号拠点『マイグレPetit 渋谷原宿』が近日オープン

株式会社和心

株式会社和心（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）の子会社であるマイグレ株式会社は、サウナと滞在を融合させた新しいバケーションレンタル事業「マイグレ」ブランドの東京初拠点として、『マイグレPetit 渋谷原宿』を近日オープンいたします。

今回の出店地は、国内外から多くの観光客が訪れるカルチャー発信地・原宿。観光や都市型ワーケーション、短期滞在まで幅広いシーンで利用可能な施設として、多様なゲストに新しい滞在体験を提供いたします。

『マイグレPetit渋谷原宿』の概要

所在地：東京都渋谷区神宮前（原宿・明治神宮前エリア）

特徴：都市型ワーケーション・短期滞在から観光利用まで幅広く対応

開業時期：近日オープン予定（詳細は後日発表）

これまでの代表的な「マイグレ」施設

2024年8月 マイグレ ケニーズハウス（アメリカ西海岸風）

2024年11月 マイグレ HOODSTAR（童心に還る大人の隠れ家）

2024年12月 マイグレ アトリエ／A5（北欧スタイル）

2024年3月 マイグレ兼六園※伊豆地方以外での初の展開

2025年5月 マイグレ パノラマ

マイグレケニーズハウスマイグレパノラマ

メッセージ

「マイグレPetit 渋谷原宿」のオープンは、マイグレ事業にとって都市型観光需要・ワーケーション需要の高まりに応える重要なマイルストーンです。

和心グループは、宿泊事業とライフスタイル事業の両輪で、収益基盤の拡大とブランド力の強化を目指してまいります。

マイグレ株式会社について

マイグレは、伊豆半島を代表する温泉リゾート地である主に伊東市や熱海市において、サウナ・露天風呂付の一棟貸別荘の開発・運営を行っており、現在は、マイグレの貸別荘としては、17棟19施設を展開しています（2025年5月時点）。自然に囲まれた環境と極上のサウナ施設や露天風呂の提供に加えて、上質でこだわりぬいた装飾品や設備品を完備し、お客様に快適で非日常な時間をお楽しみいただくことを使命としています。

※詳細情報およびご予約は、公式ウェブサイトよりご確認ください。

ウェブサイト：https://www.maigre.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/maigre_izu/

株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、「北斎グラフィック」「かんざし屋wargo」「箸や万作」「かすう工房」などの和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

■会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役社長 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 147名（2024年12月時点）

資 本 金： 50,000,000円

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト

運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/

ブランド情報：https://wargo.jp/blogs/shop-list/index