物流戦略ロードマップ策定｜独自資料「『勝てる物流』を創造する戦略的ロードマップ」を公開しました｜船井総研ロジ

船井総研ロジ株式会社

日本最大級の物流コンサルティングファーム 船井総研ロジ株式会社（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）は、物流戦略ロードマップ策定に焦点を当てた資料「『勝てる物流』を創造する戦略的ロードマップ」を公開しました。

資料を読むと下記のようなことがわかります

資料をダウンロードする（無料） :https://logiiiii.f-logi.com/documents/know-how/strategy-roadmap/

・物流戦略見直しが求められる理由

・物流戦略実現に不可欠なロードマップと5つの重要要素

・ロードマップ策定時に求められる第三者視点

本資料では、物流戦略を「単なる目標」で終わらせず、「実行可能な計画」へと昇華させる「ロードマップ」に焦点を当て、その重要要素（最終目標、施策、スケジュール、KPI、担当、リソース）を体系的に網羅し、その意義と実践的適用について解説。

物流を「コストセンター」という旧来の枠組みから解き放ち、「競争優位の源泉」へと変革する、実践的なフレームワーク を提示します。

激動の時代に先んじて対応できる、強靭かつ柔軟な物流体制を確立し、持続的な企業成長の確たる基盤を共に築き上げましょう。

会社紹介

資料をダウンロードする（無料） :https://logiiiii.f-logi.com/documents/know-how/strategy-roadmap/

船井総研ロジ株式会社は、物流戦略の策定から倉庫の現場改善、物流コストの抑制など、高度な物流体制の構築を実現する日本最大級の総合物流コンサルティング会社です。また、荷主企業（製造業・卸売業・小売業）の物流責任者が集う情報交換コミュニティ「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン」を運営しています。

コンサルティングについて≫ https://www.f-logi.com/ninushi/(https://www.f-logi.com/ninushi/)

ロジスティクス・リーダーシップ・サロンについて≫ https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/(https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/)

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)

物流業界の最新動向を配信中です

船井総研ロジのX（旧Twitter）をみる

≫ https://x.com/Funaisoken_logi(https://x.com/Funaisoken_logi)

船井総研ロジのFacebookをみる

≫ https://www.facebook.com/funai.logistics(https://www.facebook.com/funai.logistics)

船井総研ロジのメールマガジンに登録する

≫ https://www.f-logi.com/newsletter/(https://www.f-logi.com/newsletter/)