『PSO2 ニュージェネシス ver.2』期間限定クエスト「巨大機構の襲撃」登場！

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、新たな期間限定クエスト「巨大機構の襲撃」の追加をはじめとするアップデートを2025年8月20日（水）に実施しました。

■期間限定クエストが登場

配信期間：2025年8月20日（水）メンテナンス後～9月3日（水）メンテナンス開始まで

新たな期間限定クエスト「巨大機構の襲撃」が登場します。普段とは様子が異なるドライゼンプラントが舞台となっている、最大8人まで参加可能な進行型のクエストです。進行ルートは複数のパターンの中からランダムで選択されるため、繰り返し挑戦して全ルートの攻略を目指してみましょう。

また、本クエストより新たなボスエネミー「ルイノ・グランゾ」と、新たなエネミー「ヒート・スパルザイル」が登場します。

「ルイノ・グランゾ」は重火器に身を包んだエネミーです。ミサイルなどの重火器を用いた攻撃はもちろん、その巨体を活かした強力な攻撃も繰り出してきます。「ヒート・スパルザイル」は、スパルザイル・ロアが巨大化したような姿をしています。行動も強力になり、プレイヤーだけでなく、エネミーも巻き込んで爆発します。

期間限定クエスト追加にあわせて、称号タスクや、期間限定タスクが追加されます。タスクを達成して、「超・夢幻祭'25SPスクラッチ券」や「N-特殊能力移植パス補助券」などを獲得しましょう。

■超・トレジャースクラッチ開催！

配信期間：2025年8月20日（水）メンテナンス後～9月3日（水）メンテナンス開始まで

期間中、アークスヒストリーを除くいずれかのクエストクリアで、「トレジャースクラッチ」のチケットが毎日最大4個獲得できます。また、回数ボーナスでは新しいロビーアクションが獲得できます。

さらに、期間中は緊急クエストがクリアしやすくなるほか、「トレジャースクラッチ」のチケットがドロップに追加されます。

■ミッションパス第47弾「NGS Season47」登場！

豪華報酬が手に入るミッションパスの第47弾となる、「NGS Season47」が登場します。

タスクをクリアして「スター」を獲得、一定数のスターを集めることで「ティア」（段階）が上がり、ティアに応じた報酬を受け取ることができます。

スタンプや注目のアクセサリーのほか、「マイショップ出店3日」や「SGスクラッチ景品交換券」など貴重なアイテムも前回に引き続きラインナップされています。

さらに、今回は『ファンタシースターオンライン2』に登場した防具のアクセサリー「ゼイネシスガナフ」や、新たなアクセサリー「いちご飴」「タレミミニット帽」が手に入るほか、モーション変更アイテム「待機：光翼」の色違い版が登場しますので、逃さず入手しましょう。

※「ティア」はミッションパスの進み具合を表す数値で、この数値を上昇させることでアクセサリーや素材アイテムなど、さまざまな報酬を受け取ることができます。

■新たなビルドパーツを追加

BP「ビッグサイズバス」のほか、BP「ナイトクラブステージ」やBP「ダイナミックスピーカー」、BP「クラブミラーボール」などのダンスステージに使えるビルドパーツが登場します。新しいビルドパーツでクリエイティブスペースやチームスペースをさらに飾り付けてみましょう。

■新たなACスクラッチ「スタイリッシュサマー'25」

配信期間：2025年8月20日（水）メンテナンス後～9月17日（水）メンテナンス開始まで

新ACスクラッチ「スタイリッシュサマー'25」が登場します。夏に似合うスタイリッシュなデニムやジーンズのコスチュームに加えて、ロビーアクション「壁ドン」や「スマートフォン」の新バージョンが配信されます。

回数ボーナスでは、スクラッチ景品に含まれるモーション変更アイテムの別バージョン、「移動：スキップ2EX」「ダッシュ：スキップ2EX」が配信されますので、こちらもチェックしてください。

【おすすめアイテム】

スリムスラットまゆ

細めのシンプルなまゆです。

低めの位置に生えており、凛々しい印象を与えられます。

カールシャギーエクステ

エクステタイプのアクセサリーです。

顔にかかるように内側へカールが入っています。

リバースジョイントレッグ

動物の脚を模したメカ系のアクセサリーです。

左右片側だけのアクセサリーも、同時に配信となります。

パイソンボディT2

鱗が巻き付いているような肌パターンです。

ヘビをモチーフにしています。

■2種類のリバイバルスクラッチが登場

配信期間：2025年8月21日（木）00:00～9月3日（水）メンテナンス開始まで

8月21日の「PSO2の日」にあわせて、2種類のリバイバルスクラッチ「PSO2メモリーズAug'25」「PSO2 SGリバイバル」を配信します。

毎月恒例の「PSO2メモリーズ」では、『ファンタシースターオンライン2』で過去に配信したアバターアイテムが再登場します。回数ボーナスでは、15回ごとに景品交換券が入手できるほか、ロビーアクション「ラッピーズ」も再入手可能です。

初回の１回を無料で引くことができますので、ぜひ期間内にログインしてアイテムを入手してみましょう。

さらに今回は、SGスクラッチ「PSO2 SGリバイバル」も同時配信します。『ファンタシースターオンライン2』仕様のSGスクラッチ景品のうち、『NGS』以降再配信していなかったカラーのコスチュームを中心としたスクラッチです。貴重な入手機会になりますので、ぜひラインナップをチェックしてみてください。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2025-08/(https://pso2.jp/players/update/2025-08/)

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,100万を突破しています(2023年6月時点)。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

