TikTok Shop の出店・運用からマーケティング支援までを包括サポート

株式会社LIFE PEPPER

海外進出支援や訪日インバウンドマーケティングを手がける株式会社LIFE PEPPER（本社：東京都中央区、代表取締役：斉藤 諒、以下「LIFE PEPPER」）は、成長著しいソーシャルコマース市場への対応強化として、「TikTok Shop」を活用した越境EC支援サービスを新たに開始いたしました。本サービスでは、TikTok Shop への出店支援から運用代行、広告・インフルエンサー施策までを一気通貫で提供します。

■ 背景と目的

近年、東南アジアを中心に TikTok Shop を活用したソーシャルコマース市場が急拡大しており、特に日本ブランドへのニーズが高まっています。一方で、現地での販売ノウハウや出店・運用体制の構築が難しいという課題も多く寄せられています。

LIFE PEPPER はこれまで、1,000社以上の海外展開を支援してきた実績と、多言語対応・現地目線を重視した戦略構築力を活かし、TikTok Shop におけるEC戦略の立ち上げと継続的な成長支援を提供することで、企業の海外売上拡大をサポートいたします。

■ サービス内容

本サービスでは、以下のような包括的な支援を行います：TikTok Shop 出店支援（アカウント開設、商品登録、現地対応）運用体制の構築・代行（受注・在庫管理・物流連携等）TikTok広告の戦略設計・運用最適化インフルエンサー活用施策（現地クリエイター連携）動画クリエイティブ制作（多言語対応）売上・CVデータに基づくPDCA運用支援

■ 今後の展開

今後は、東南アジア・中東・北米など、TikTok Shop が拡大する主要エリアへの対応を強化するとともに、日本企業が“現地で選ばれるブランド”となるための戦略的支援をさらに拡充してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社LIFE PEPPER

広報担当：林

TEL：03-6869-7976

Email：info@lifepepper.co.jp

URL：https://www.lifepepper.co.jp