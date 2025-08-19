累計販売数2億食を超える「お水がいらない」シリーズより“こだわり尽くした至極の逸品”がコンセプトの新商品

株式会社キンレイ

株式会社キンレイ（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：白潟昌彦）は、累計2億食以上※1を販売する、冷凍具付きうどん・ラーメン売上No.1ブランド※2「お水がいらない」シリーズから、“こだわり尽くした至極の逸品”をコンセプトにキンレイ初となるプレミアムライン新商品の『お水がいらないプレミアム カドヤ食堂ワンタンめん』『お水がいらないプレミアム 飯田商店醤油らぁ麺』の2品を2025年8月19日（火）より、全国の量販店の冷凍コーナーにて順次発売いたします。

※1 当社出荷実績より

※2 インテージSRI＋ 冷凍具付きうどん・ラーメン推計販売規模金額（2024年4月～2025年3月）より

■「お水がいらない」シリーズ初となる、“こだわり尽くした至極の逸品”をコンセプトとしたプレミアムラインを発売

創業50周年を迎えた新たな取り組みとして、 “こだわり尽くした至極の逸品”をコンセプトにキンレイ初のプレミアムライン商品『お水がいらないプレミアム カドヤ食堂ワンタンめん』『お水がいらないプレミアム 飯田商店醤油らぁ麺』の2品を発売いたします。名実ともに日本最高峰のラーメン店であるカドヤ食堂、飯田商店による監修のもと、全国の皆様にご家庭で簡単に専門店

さながらの「特別な美味しさ」をお届けします。

プレミアムライン新商品のこだわりや、開発者とカドヤ食堂店主、飯田商店店主との対談記事をキンレイ創業50周年特設サイト「KINREI 50th ANNIVERSARY キンレイのおいしさって、なんだろう？」（https://50th-kinrei.com/）にて掲載しております。ぜひご覧ください。

■「お水がいらないプレミアム」とは

最先端の味を探究する専門店と、冷凍麺のおいしさを磨き続けてきたキンレイが共創し、本物の味わいが生む、特別な驚きと感動の食事体験をお届けします。専門店が辿り着いた究極の味をキンレイの冷凍技術で、プレミアムな形でお楽しみください。

詳細はコチラ：https://www.kinrei.com/ramen/nowater/

◆お水がいらないプレミアム カドヤ食堂ワンタンめん

日本を代表する関西の名店「カドヤ食堂」の監修商品です。

＜スープ＞鶏・豚・魚介の素材の旨味・甘みを引き出し、厳選した醤油を合わせた芳醇醤油味です。

＜麺＞ 北海道産小麦100%使用した、スープとの相性抜群のしなやかな麺です。

＜具材＞ 皮の食感、具のほどけ度合にまでこだわったワンタン2個とチャーシュー、メンマ、九条ねぎ、のり2枚を盛り付けました。

規格：494ｇ / 価格：オープン価格

◆お水がいらないプレミアム 飯田商店醤油らぁ麺

日本を代表する関東の名店「飯田商店」の監修商品です。

＜スープ＞研ぎ澄まされた醤油のキレと鶏油※のリッチな旨味が際立つ琥珀色のスープです。

※本製品に使用している油脂のうち動物油脂（鶏油）は57.4%です。

＜麺＞ 北海道産小麦100%使用した、小麦本来の豊かな甘み・旨味を感じられる麺です。

＜具材＞ 真空調理したやわらかチャーシュー2枚と九条ねぎ、のり2枚を盛り付けました。

規格：486ｇ / 価格：オープン価格

■「お水がいらない」シリーズ 美味しさと簡便性の秘訣

「お水がいらない」シリーズは、2010年の発売から、2024年3月

までに累計販売数2億食※1を突破し、専門店さながらの味を手軽に

ご家庭でお楽しみいただけるキンレイの人気シリーズ商品です。

凍結スープの上に麺・具材を重ねてさらに凍結させる「二段凍結

三層構造※3」により、ストレートスープを丸ごと凍結させているため、お湯で割る手間もなく、お鍋で温めるだけの手軽さが特徴の冷凍調理麺です。

※3 1975 年に当社の冷凍技術により実用新案を登録

■会社概要

会社名 ：株式会社キンレイ（英訳名：KINREI CORPORATION）

創業 ：1974年（昭和49年）12 月 大阪

代表 ：代表取締役社長 白潟 昌彦

本社所在地 ：京都市伏見区南浜町247番地

資本金 ：4億円

株主 月桂冠株式会社

従業員数 ：146名(2024年度末時点、臨時雇用者数は含まず)

売上高 ：172億 ※2024年度時点

主要な事業内容 ：冷凍食品の製造・販売