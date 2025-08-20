【3ヶ月で1万フォロワー達成】データ分析で再現性を追求するSNS運用代行「セカンドバズ」が企業のSNS集客・採用の悩みを解決

株式会社KASHIKA

株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役：小澤健太）が提供する、データドリブンなアプローチで企業のSNSアカウントの成長を“再現性”をもって実現する「セカンドバズ運用代行」サービスが、多くの企業のSNS運用課題を解決しています。代表自らが運用するTikTokアカウントが僅か3ヶ月で1万フォロワーを達成したノウハウを基に、感覚的な運用から脱却し、事業成長に貢献するSNSマーケティング戦略を一気通貫で支援します。

なぜ、多くの企業のSNSアカウントは伸び悩むのか？

近年、企業のマーケティング活動においてSNSの重要性はますます高まっています。特にTikTokやInstagramリールに代表されるショート動画は、ユーザーとの新たな接点を生み出し、採用活動や商品・サービスの集客において絶大な効果を発揮するポテンシャルを秘めています。

しかし、多くの企業担当者様から、以下のような切実な悩みをお聞きします。

- 「毎日投稿を頑張っているのに、全くフォロワーが増えない」- 「どんな投稿が“バズる”のか、正解がわからず疲弊している」- 「担当者が個人の感覚で運用しており、異動や退職でノウハウが途絶えてしまう」- 「代理店に依頼したが、成果が出ないままコストだけがかさんでしまった」

これらの課題の根底にあるのは、SNS運用の「属人化」と「再現性の欠如」です。成功しているアカウントの表面的な模倣や、明確な戦略なきままの投稿では、継続的な成果を生み出すことは極めて困難です。

「SNS運用代行」と検索し情報を探すユーザーが本当に求めているのは、単なる投稿作業の代行ではありません。自社の課題を深く理解し、データという客観的な事実に基づいて、成果に至るまでの論理的な道筋（＝再現性のある勝ちパターン）を示してくれるパートナーなのではないでしょうか。

私たちセカンドバズは、この根深い課題を解決するために、自社でSNS運用に特化したSaaSツールを開発。徹底した市場リサーチとデータ分析を武器に、企業のSNS運用を成功へと導くサービス「セカンドバズ運用代行」を提供しています。

詳細はこちら :https://service.2nd-buzz.com/p/pyYTpkk7HlHT

3ヶ月で1万フォロワーを達成した「勝ちパターン」の再現

「セカンドバズ運用代行」の強みは、代表アカウント（@ozawa.kenta）で実証済みの再現性の高いグロースメソッドにあります。私たちは以下の3つのステップでお客様のアカウントを成功に導きます。

約3ヵ月で1万フォロワーを達成

【STEP1：戦略設計】感覚に頼らない徹底した初期設計で、“勝つべくして勝つ”土台を構築

アカウントの成否は、運用開始前の初期設計で8割決まると言っても過言ではありません。私たちはまず、「誰に、何を、どのように伝えるか」をデータに基づき徹底的に定義します。

- ターゲット設定と競合リサーチ: お客様の事業にとって最も価値のあるフォロワー像を明確化し、競合アカウントの成功・失敗要因を分析。自社が勝てるポジションを見つけ出します。- アカウント設計の最適化: ターゲットに響くプロフィール（アイコン、説明文）を設計し、一貫性のある投稿ジャンルを設定。アカウントの世界観を構築し、フォローされる理由を明確にします。

【STEP2：コンテンツ企画】“バズ”と“エンゲージメント”を両立する戦略的コンテンツ

単に面白いだけの動画では、事業貢献には繋がりません。私たちは、アルゴリズムに評価され、かつターゲットユーザーの心に深く刺さるコンテンツを戦略的に企画します。

- 高エンゲージメント設計: ユーザーが思わず「後で見返したい」「誰かに教えたい」と感じるような「役立ち型」、強く感情が揺さぶられる「共感型」のコンテンツを主軸に、保存数やコメント数を最大化します。- トレンドの最速キャッチアップ: 独自の分析により、直近で再生数が急上昇しているコンテンツの傾向を特定。そのフォーマットを模倣し、自社アカウントのテーマに最適化することで、効率的にバズを生み出します。- 戦略的ハッシュタグ活用: 関連性の低いハッシュタグを乱用するのではなく、投稿内容とターゲットに合わせ4～6個に厳選。届けたいユーザー層へ的確にコンテンツを届けます。該当ジャンルで伸びている企画を自社ツールを使って探していきます

【STEP3：分析・改善】“バズ”を再現するデータドリブンな運用サイクル

投稿して終わり、ではアカウントは成長しません。私たちは全ての投稿結果をデータで可視化し、次のアクションに繋げることで、成功の再現性を高めます。

- パフォーマンスの定点観測: 再生数やフォロワー増加数といった重要指標を日々トラッキングし、成果を詳細にレポーティングします。- 勝ちパターンの横展開: 再生数やエンゲージメント率が高かった投稿（バズった投稿）の構成要素を分析。「なぜ伸びたのか」を言語化し、その切り口を他のテーマに応用（横展開）することで、継続的な成果創出を狙います。- 広告効果の最大化: 特にユーザーからの反応が良い投稿（顧客獲得単価＝CPAが低くなる見込みの高い投稿）には広告を配信し、さらに多くの潜在顧客へリーチを拡大させます。活用イメージ（業界別の具体例）

【採用に課題を抱えるIT企業様】

お悩み: 採用媒体では企業の魅力が伝わりきらず、求める人材からの応募が集まらない。

ご支援内容: 社員インタビューやオフィスツアー、開発の裏側などをショート動画で発信。リアルな企業文化を伝えることで、候補者とのミスマッチを防ぎ、採用ブランディングを強化します。

【集客に悩む飲食店・美容サロン様】

お悩み: 新規顧客の獲得が頭打ちになっている。Web広告の費用対効果が合わない。

ご支援内容: シズル感のある調理シーンや、驚きのビフォーアフター動画などを通して、サービスの魅力を視覚的に訴求。来店したくなるような疑似体験を提供し、新規顧客の獲得に繋げます。

【ブランディングを強化したいメーカー様】

お悩み: 製品の機能性だけでなく、ブランドが持つ世界観やストーリーを伝えたい。

ご支援内容: 製品開発に込められた想いや、職人のこだわりなどをストーリー仕立ての動画で発信。ユーザーとの情緒的な繋がりを構築し、熱狂的なファンコミュニティの形成を目指します。

詳細はこちら :https://service.2nd-buzz.com/p/pyYTpkk7HlHT

【毎月5社様限定】無料SNSアカウント診断・相談会を実施中

「セカンドバズ運用代行」では、貴社のアカウントの課題を専門家が無料で分析・診断するキャンペーンを実施しています。

「自社のアカウントがなぜ伸びないのか知りたい」

「具体的にどんな支援をしてくれるのか聞いてみたい」

「SNSを始めたいが、何から手をつければいいかわからない」

このようなお悩みをお持ちの企業様は、ぜひこの機会にご相談ください。

対象: 法人企業様

募集期間: 随時（毎月5社様限定）

費用: 無料

お申し込み方法: 下記URLの問い合わせフォームより「運用代行＿無料相談会希望」と明記の上、ご連絡ください。

お申し込みフォーム: https://2nd-buzz.com/contact/

株式会社KASHIKAについて

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社KASHIKA（株式会社カシカ）

代表者 ：代表取締役 小澤 健太（おざわ けんた）

所在地 ：東京都大田区山王2-5-6 Sanno Bridge B1-00

事業内容：AI駆動型マーケティング・セールスツールの開発、SNSマーケティング支援

URL ：https://kashika-20mile.com/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社KASHIKA

Email: 2nd-buzz-support@kashika-20mile.com