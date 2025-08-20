SHIGA IDOL COLLECTION2025 オープニングアクト争奪戦スタート！

丸井織物株式会社

今年の秋に滋賀で行われるアイドルフェス『SHIGA IDOL COLLECTION』とUP-Tがコラボレーション決定！出演グループがイベント限定でデザインしたアイテムの販売でガチンコバトル！！アイテムの販売枚数やファンの方々からX投稿でポイントが積み上がり最終的に最も獲得したアイドルがグランプリに輝きます♪グランプリを獲得したグループには、フェス当日のオープニングアクトとして出演権があたえられます。

特設サイト：https://up-t.jp/collabo/sic2025

【販売アイテム一覧】

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用