丸山ゴンザレス氏フォーラム開催！「ヤバい場所」から、あなたの未来を考える

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

テーマは「ヤバい場所から考える、あなたの未来」

ヤバい場所と聞いて、あなたは何を想像しますか？

戦争、スラム、ドラッグ、差別、環境破壊…。

それは一見、自分の生活とは無関係な「遠い世界」の出来事かもしれません。

でも実は、そんな場所の“リアル”と向き合うことが、あなた自身の未来や「平和とは何か」を考える入り口になるのです。

3つのポイントで見る今回の講演

１. 知的好奇心を刺激する“ヤバさ”

危険、混乱、不安定…だからこそ、その中にある価値観や課題から学べることがたくさんあります。「ヤバい場所」という刺激的なテーマを通して、普段の生活では気づけない世界を覗いてみませんか？

２. “世界の現実”を知る

私たちが暮らす社会は、目に見えない構造的な課題に囲まれています。戦争、貧困、難民問題、気候変動--すべてがどこかで私たちの選択とつながっています。知ることが、行動の第一歩。

３. あなたなりの「平和」を見つける

「平和」とは、誰かに与えられるものではなく、自分の言葉で定義し直すもの。本講演は、あなた自身の未来や価値観を見つめ直す時間になります。

イベント詳細

日時：2025年9月13日（土）14:30～16:00

場所：京都府長岡京記念文化会館

講師：ジャーナリスト 丸山ゴンザレス

テーマ：「ヤバい場所から考える、あなたの未来」

参加費：無料

対象：どなたでも参加OK（特に学生の参加を歓迎します！）

参加方法

事前申し込み制です。下記リンクからお申し込みください

参加応募Googleフォーム※事前予約300名まで！！

https://forms.gle/W9FUXkgrw79ewQkM6

今こそ、「世界のリアル」に触れ、自分の未来を考える90分。

この機会を、ぜひお見逃しなく！