Qoo10のコスメフェス「MEGA COSME LAND 2025」に アモーレパシフィックの6ブランドが参加決定！

アモーレパシフィックジャパン株式会社

韓国化粧品業界のリーディングカンパニーであるアモーレパシフィックの日本法人、アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：羅政均）は、インターネット総合ショッピングモール［Qoo10（キューテン）］が開催するビューティに特化したオフラインイベント「MEGA COSME LAND 2025」に6ブランド合同で参加いたします。

「実際に試せる・比べられる・発掘できる“可愛い”が詰まったコスメフェス」をテーマに、来場者全員への限定MEGAKITのプレゼントや、トークショー、各ブースでのゲームやサンプリングなど、このイベントでしか味わえない体験を盛り沢山。

公式サイトはこちら :https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=307282&secretmode=Y&secretdate=2025-08-01

◆ 人気6ブランドで合同ブースを出展◆

アモーレパシフィックの6ブランドが集結し、「遊園地」をテーマにした一つのブースを出展。テーマパークのようなワクワク感を感じながら、各ブランドの人気アイテムや新商品に触れ合うことができます。

ブースに並んでくれた方には、ミッションの達成で全ブランドのサンプル詰め合わせをプレゼント。さらに、ガラポンでは現品が当たるチャンスも！！ぜひアモーレパシフィックのブースでお待ちしております。

◆ 参加ブランド紹介◆

■LANEIGE（ラネージュ）

‘‘La Neige‘‘はフランス語の「雪」を意味し、「雪の結晶のように輝く美しさ」をコンセプトに掲げ、本来の肌の潤い、輝き、美しさを追求しています。

ブランドスローガンの「OPEN TO WONDER.」は、ラネージュの製品開発のルーツになっている「好奇心を開こう」そして「ラネージュの箱を開けると驚きとわくわくがいっぱい」というダブルミーニングになっています。

■AESTURA（エストラ）

製薬会社のDNAに韓国最大手化粧品メーカー、アモーレパシフィック社の最先端美容研究と皮膚科学が組み合わさったダーマコスメブランド。

美容に関する多くのことを皮膚科医に相談するほどユーザーとの絆の強い韓国において、“韓国No.1*¹ダーマコスメブランド”として多くのユーザーから愛されてきました。

■INNISFREE（イニスフリー）

自然主義アクティブスキンケアブランド。

2000年のブランド誕生以来、チェジュ島の自社畑で栽培する美容茶葉をはじめとする、パワフルな自然の恵みをサイエンスで引き出し健やかな肌に導くスキンケアを提供してきました。ナチュラル、かつ確かなスキンケアを求める世界中の方の支持を集めています。

■ETUDE（エチュード）

ショパンが作曲した美しい練習曲の名前からインスピレーションを受けて、1985年に誕生したメイクアップブランド。ブランド名の「エチュード」には練習曲が芸術的なメロディーに変化するように、楽しくてときめくメイクのすべての瞬間を共にしたいという意味が込められています。

コアコンセプトは色とりどりのカラー、エチュードならではのユニークなピンク、自信を持って生きる現代のプリンセス像の3つから構成されます。

■primera（プリメラ）

プリメラは成分、テクスチャー、カテゴリーのMIXを通して複合的な肌の悩みに対するソリューションをマイルドなフォーミュラで提供するハイパフォーマンス×低刺激*²なミクソロジーブランドです。

■espoir（エスポア）

espoirは「期待」や「希望」を意味するフランス語で、「大胆かつダイナミックに、一歩先を行くメイクアップ」をブランドコンセプトに、韓国発のメイクアップクリエーションブランドとして2015年に誕生。

プロフェッショナルな仕上がりが体現できるアイテムが多く、韓国でも数多くのメイクアップアーティストや人気アイドル、著名人から支持されています。

◆ 「MEGA COSME LAND 2025」開催概要◆

■開催日時：2025年10月4日（土）・10月5日（日） 各日10:00～19:00

■会場：有明GYM-EX （東京都江東区有明1丁目10-1）

■アクセス：りんかい線「国際展示場駅」下車 徒歩約17分

ゆりかもめ「有明テニスの森駅」下車 徒歩約5分

■入場方法：抽選による招待制

※応募受付は終了しております

■内容：Qoo10に出店中の43ブランド全37ブース、来場者全員にMEGAKITプレゼント、メガデビューブース、人生4カットなどのフォトスポット、トークショーなど

■公式サイトURL：https://Qoo10media.short.gy/aN2udl(https://Qoo10media.short.gy/aN2udl%E2%80%8B)

*1 韓国OliveYoung/ダーマコスメカテゴリー2023年上半期累積販売額基準

*2 スキンケア全商品において皮膚科テスト実施済み、すべての方に刺激が起こらないということではありません

◆アモーレパシフィック社について◆

1945年の創業以来、韓国を代表するカンパニーとしてアモーレパシフィック社は、自然と人間に対する深い理解をもとに、内面と外面の美しさの調和を追求しています。20以上の化粧品、パーソナルケア、ヘルスケアブランドを持ち、世界中のグローバルな消費者の様々なライフスタイルやニーズに応えてきました。革新的な方法で世界のビューティートレンドを変えていくことで高い評価を得ています。

・会社名 ：アモーレパシフィックジャパン株式会社

・所在地 ：〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア18階

・設立 ：2005年2月7日

・代表者 ：代表取締役 羅政均

・資 本 金 ：1億円

・事業内容 ：化粧品輸入販売、化粧品原料・梱包材等の輸出

・URL ：https://www.apgroup.com/jp/ja/