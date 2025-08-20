鎮痛薬市場：グローバル調査レポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、トレンド、見通し（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年8月に「鎮痛薬市場」に関する調査レポートを発表したと明らかにした。本レポートでは、鎮痛薬市場を以下の観点から区分している。すなわち、薬剤クラス別（オピオイド、NSAIDs、局所麻酔薬、アセトアミノフェン）、適応別（術後痛、がん性疼痛、神経障害性疼痛）、投与経路別（経口、注射、経皮）、流通チャネル別（病院薬局、小売薬局、ドラッグストア、クリニック、その他）である。この調査レポートは、2025年から2035年にかけての鎮痛薬市場の予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、脅威などの主要な市場ダイナミクスを強調している。
鎮痛薬市場概要
鎮痛薬は一般に「ペインキラー」として知られ、意識を失わせることなく痛みを和らげるために設計された薬剤群である。これらは、痛みの信号が脳に到達するのを遮断する、あるいは脳がその信号を解釈する過程に干渉することで作用する。鎮痛薬は大きく分けて、非オピオイド薬（アセトアミノフェンや非ステロイド性抗炎症薬など）、オピオイド薬（モルヒネやコデインなど）、特定の症状に用いられる補助的鎮痛薬に分類される。頭痛、関節炎、外傷、術後痛、慢性疾患などに広く処方され、現代医療において重要な役割を果たしている。副作用、依存、誤用を防ぐためには、適切な投与量とモニタリングが不可欠である。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、鎮痛薬市場の規模は2025年に 422億米ドル に達した。また、2035年末までに 803億米ドル に到達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は 約6.3％ になると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1036792
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327740&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な鎮痛薬市場分析によれば、市場規模の拡大要因として、慢性疾患患者数の増加、高齢者人口の増加、治療薬の臨床試験数の増加、新規鎮痛薬開発に対する政府および民間の資金提供の拡大、神経障害性疼痛および慢性疼痛に関する研究開発の進展などが挙げられる。鎮痛薬市場の主要企業には、Pfizer Inc.、Sun Pharmaceutical Industries, Inc.、Sanofi SA、AbbVie Inc.（Allergan plc）、Teva Pharmaceuticals、Boehringer Ingelheim International GmbH、Janssen Pharmaceuticals, Inc.［Johnson & Johnson］、Endo Pharmaceuticals Inc.、Purdue Pharmaceuticals L.P.、Assertio Therapeutics, Inc.、Mallinckrodt Pharmaceuticals、Bayer AG などがある。
また、鎮痛薬市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域とその各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客のニーズに合わせた特化型の分析も盛り込まれている。
目次
● 鎮痛薬市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● グローバル鎮痛薬市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の2035年までの需要および機会分析〔国別、含む日本〕である
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：薬剤クラス別、適応別、投与経路別、流通チャネル別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
鎮痛薬市場概要
鎮痛薬は一般に「ペインキラー」として知られ、意識を失わせることなく痛みを和らげるために設計された薬剤群である。これらは、痛みの信号が脳に到達するのを遮断する、あるいは脳がその信号を解釈する過程に干渉することで作用する。鎮痛薬は大きく分けて、非オピオイド薬（アセトアミノフェンや非ステロイド性抗炎症薬など）、オピオイド薬（モルヒネやコデインなど）、特定の症状に用いられる補助的鎮痛薬に分類される。頭痛、関節炎、外傷、術後痛、慢性疾患などに広く処方され、現代医療において重要な役割を果たしている。副作用、依存、誤用を防ぐためには、適切な投与量とモニタリングが不可欠である。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、鎮痛薬市場の規模は2025年に 422億米ドル に達した。また、2035年末までに 803億米ドル に到達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は 約6.3％ になると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1036792
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327740&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な鎮痛薬市場分析によれば、市場規模の拡大要因として、慢性疾患患者数の増加、高齢者人口の増加、治療薬の臨床試験数の増加、新規鎮痛薬開発に対する政府および民間の資金提供の拡大、神経障害性疼痛および慢性疼痛に関する研究開発の進展などが挙げられる。鎮痛薬市場の主要企業には、Pfizer Inc.、Sun Pharmaceutical Industries, Inc.、Sanofi SA、AbbVie Inc.（Allergan plc）、Teva Pharmaceuticals、Boehringer Ingelheim International GmbH、Janssen Pharmaceuticals, Inc.［Johnson & Johnson］、Endo Pharmaceuticals Inc.、Purdue Pharmaceuticals L.P.、Assertio Therapeutics, Inc.、Mallinckrodt Pharmaceuticals、Bayer AG などがある。
また、鎮痛薬市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域とその各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客のニーズに合わせた特化型の分析も盛り込まれている。
目次
● 鎮痛薬市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● グローバル鎮痛薬市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の2035年までの需要および機会分析〔国別、含む日本〕である
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：薬剤クラス別、適応別、投与経路別、流通チャネル別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル