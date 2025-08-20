研究室用乾式造粒機市場規模予測：2031年には95.7百万米ドルに到達へ
2025年8月20日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は「研究室用乾式造粒機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を発行しました。本レポートでは、世界の研究室用乾式造粒機市場規模、市場動向、成長予測を詳細に分析し、今後の市場の変化と発展方向を見通します。研究室用乾式造粒機市場を製品別、用途別、地域別に分類し、各セグメントにおける売上、市場シェア、成長トレンドを明確にします。主要企業の紹介、売上、最新の開発状況、および競合環境に関する詳細な分析を提供します。また、市場成長を促進する主な要因と業界が直面する課題を分析し、将来の市場機会を予測しています。
研究室用乾式造粒機は、液体結合剤を使用せずに粉末を顆粒に造粒するための特殊な装置です。医薬品、食品、化学業界で、小規模生産、製剤開発、研究目的などで広く使用されています。湿式造粒に比べ、乾式造粒の主な利点は、熱に敏感または湿気に敏感な材料にとって重要な水分を避けられることです。
研究室用乾式造粒機市場は、製薬業界と化学業界におけるニッチなセグメントであり、研究、開発、小規模生産向けの小規模ドライグラニュレーションプロセスに焦点を当てています。ラボ用ドライグラニュレーターは、液体結合剤を必要とせずに乾燥粉末を顆粒化する専用機器です。これらの装置は、製薬、食品、化学業界における試験、製剤開発、スケールアッププロセスにおいて、主に研究室で使用されます。これらの機械の主な用途は、錠剤、カプセル、その他の固形製剤用の顆粒の開発です。医薬品研究開発、特に新薬開発やバイオ医薬品分野への投資の増加は、研究室用乾式造粒機市場の重要な推進要因となっています。企業が新規医薬品の製剤開発にますます注力する中、製剤の試験と最適化には、研究室規模の乾式造粒が不可欠となっています。製薬企業と契約研究機関（CRO）は、固形製剤を迅速かつコスト効率よく、効率的に製造する方法を開発することに注力しています。
研究室用乾式造粒機は、均一性、溶解性、バイオアベイラビリティなどの要因をテストするための小規模な顆粒バッチの製造を支援します。FDA、EMA、その他の規制機関の厳格な規制は、製造プロセスにおける製品の一貫性と品質管理の重要性を強調しています。研究室用乾式造粒機を使用することで、研究者は、大規模生産に拡大する前に、これらの厳しい要件を満たすように製剤を微調整することができます。ローラーコンパクターの改良、自動化の進展、リアルタイムモニタリングなど、乾式造粒技術の継続的な進歩も、研究室用乾式造粒機市場の成長を推進しています。これらの革新により、顆粒のサイズ、密度、その他の特性をより正確に制御することが可能になり、プロセスの全体的な効率と有効性が向上しています。
市場規模
2024年における研究室用乾式造粒機の世界市場規模は、65百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.6%で成長し、2031年までに95.7百万米ドルに達すると予測されている。
市場セグメント分析
研究室用乾式造粒機市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：Production Capacity ＜ 30Kg/Hour、 Production Capacity 30-200Kg/Hour、 Production Capacity ＞ 200Kg/Hour
用途別：Pharmacy、 Chemical Industry、 Food、 Others
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
