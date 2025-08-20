貯蔵コンビボイラーの市場規模、2031年に309百万米ドルに達する見込み
2025年8月20日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「貯蔵コンビボイラー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、貯蔵コンビボイラーの世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.貯蔵コンビボイラーとは
貯蔵コンビボイラーは、給湯と暖房を一体化したシステムであり、内部に貯湯タンクを備えることで安定した温水供給を実現する高効率設備です。従来型ボイラーに比べ、温水の立ち上がり時間が短く、ピーク時の需要変動にも柔軟に対応可能である点が特徴です。特に家庭用から商業施設、産業設備まで幅広い分野で活用されており、省エネルギー性能と環境対応力の高さが市場での競争優位性を形成しています。欧州や日本市場では、再生可能エネルギーとの統合運用が進み、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）など環境規制への適合が強く求められる状況にあります。
技術革新と競争環境
貯蔵コンビボイラー市場では、熱交換効率の向上、IoTによるリモート制御機能、AIを活用した需要予測型運転など、技術革新が急速に進展しています。大手メーカー各社は、住宅設備のスマート化ニーズに対応するため、エネルギー消費データの可視化や最適運転アルゴリズムを搭載した高付加価値モデルを投入しています。また、再生可能エネルギーやヒートポンプとのハイブリッド型システムの普及も進んでおり、単なる給湯機器からエネルギーマネジメントシステムの一部へと進化しています。
地域別市場と主要企業戦略
欧州市場では、特にドイツ、フランス、イギリスなどで高効率給湯設備の導入が拡大し、環境性能を重視した製品が競争優位を形成しています。アジアでは、日本や韓国を中心に、省スペース性と高効率性を兼ね備えたモデルへの需要が高まり、中国市場でも都市部の集合住宅開発に伴う導入が進行しています。主要プレーヤーは、製品開発と地域別戦略を両立させることでグローバル市場での存在感を高めています。
2.貯蔵コンビボイラー市場規模と成長率
貯蔵コンビボイラーの世界市場は、2024年に約263百万米ドルと推定されており、2025年には268百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）2.4%で成長し、2031年には約309百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.貯蔵コンビボイラー市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Electric Storage Combi Boiler、 Gas Storage Combi Boiler
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
