【期間限定の大幅割引】オットキャスト Play2Video Pro｜「カーナビを一気にアンドロイド化！？」
ドライブ中、こんなお悩みはありませんか？
1）インテリジェンスが足りない、ナビゲーションアプリも使用できませんなど…
2）カーナビが古すぎて反応が遅い…
3）娯楽性が足りない…
4）CarPlayとかAndroid Autoを有線接続するの、接続が遅い、煩わしい設定…
5）運転中電話をかけるのは危ない…
6）スマホだけで地図を見るのは、危険性が非常に高い…
これらの問題を一挙で解決！--Ottocast Play2Video Pro！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327704&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327704&id=bodyimage2】
一、車中で動画を楽しもう！
「Play2Video Pro」 は、Android 12 OS をベースに開発された車載向けマルチメディア端末です。ouTube・Netflix・IPTVの動画アプリ、Spotify・YouTube Musicの音楽アプリ、さらにマップ、電話、メッセージといった必須アプリを標準搭載。オンライン環境下で多彩なアプリを活用し、ドライブ時間をより充実させます。
二、CarPlay・Android Auto をスマートにワイヤレス接続
CarPlayまたはAndroid Autoがサポートするアプリであれば、すべて使用することができます。ナビ、地図、電話、メッセージ、LINE、音楽など、すべてワイヤレスで車の大画面に！さらに、音声操作もサポートしています。「Hey、Siri/OK、Google」と呼ぶことでコントロールできます。運転に集中しながらハンズフリー電話、音声送信、メッセージ読み上げ、音楽の再生なども実現できます。
三、USBマルチメディア拡張再生--大容量の映像・音楽ライブラリを車内で楽しむ
USB フラッシュドライブを介した動画やオーディオの転送をサポートしており、USB メモリの容量に応じて、数千本の映画や数万曲の音楽を保存・再生可能。お気に入りのコンテンツを車内で思う存分楽しめます。メモリ不足の心配はなくて、「聴きたい音楽はすぐに聴ける、観たい映像はすぐに観られる」--ドライブがさらに快適で豊かな時間に変わります。
四、新しい UI デザイン
個人の習慣に合わせてホーム画面の機能モジュールをカスタマイズできます。よく使うアプリをホーム画面に集約し、必要なアプリを一目で発見可能。新しい UI デザインでは、よく使うアプリや機能をホーム画面に集約。目的のアプリを一目で見つけられるため、あれこれ探し回る時間を大幅に短縮します。
五、OTA・FOTAオンラインアップデート
最先端の OTA（Over-The-Air）機能を搭載し、無料のソフトウェアアップデートにより常に最新の機能をお届けします。面倒な手動更新は不要。最新の機能や改善が、定期的かつ自動で反映され、快適なカーライフを維持します。また、導入後の疑問や不具合にも、安心の FAQ とアフターサポート体制を完備。
今だけお得なキャンペーン実施中！
定価 24,698 円の商品が、今なら 14,818 円でお求めいただけます！
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1N1PMCF
割引コード：R6KW4KKG
割引額：\9,879 OFF（40%OFF）
使用期間：2025年8月15日～9月15日限定
Amazonでご購入の際、上記のクーポンコードを入力することで、お得にお試しいただけます。
快適なワイヤレスカーライフを、この機会にぜひお試しください！
もし購入後に「合わない」と感じたらどうしたらいい？心配いりません！オットキャストはいつでもサポートを提供します！
■使用方法などお困りの際には何でも販売元にお問合せください。故障の際には無償交換対応します。
■OTA 機能があり、最新の機能や改善が、定期的かつ自動で反映され、快適なカーライフを維持しています。
■オットキャストはお客様のニーズを第一に、製品の使い方を分かりやすく案内し、万全のサポート体制でトラブルを未然に防ぎ、安心な使用体験を提供します。
配信元企業：OTTOCAST CORPORATION LIMITED
