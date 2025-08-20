Johnstons of Elgin（ジョンストンズ・オブ・エルガン）が2025年秋冬キャンペーンを発表

株式会社A.KA Tokyo

Johnstons of Elginは、19世紀に始まった日本との貿易の歴史に敬意を表しアーカイブを再解釈した新たなキャンペーン「JAPAN CROSSING」を発表しました。西洋と東洋の交差点としての東京に焦点をあて、スコットランドのクラフトマンシップと日本の洗練された美意識との静かなる対話を描きます。チェック柄やツイードなど、交易を通じて日本に伝わったスコットランドの意匠は、モダンなシルエットに再構築され、都市に静かに息づく伝統の息吹を表現します。

時を越えて受け継がれる伝統の記憶

Johnstons of Elginの2世紀に渡るアーカイブから再構築されたファブリックが、東京という都市に新たな物語を紡ぎます。静けさを湛えた色調、深みのある織りの風合い、そして職人技によるディテールの精緻さ。それらは、過去と現在をつなぐ伝統と革新の象徴として息づいています。

クラフトマンシップの交差点、スコットランド と 日本

キャンペーンビジュアルの撮影地のひとつ、北海道・ニセコ。100年以上の歴史を持つ伝統家屋を舞台に、自然素材と繊細な芸術性が織りなす空間は、コレクションの世界観と美しく共鳴します。スコットランドに根ざす職人技が、北海道の雄大な自然の中で静かに交錯。両者に共通するのは、自然への敬意、手仕事へのこだわり、そして本物を見極める審美眼です。本キャンペーンでは、スコットランドと日本が織りなす “価値”を映し出しています。

TOKYO

HOKKAIDO～NISEKO～

LOOKBOOK ：

Photographer /Production: Mr. Nicolas Yuthanan Chalmeau

Fashion Stylist / Director: Mr. Yuji Nakada

