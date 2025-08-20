『ディズニー ピクセルRPG』期間限定ガチャに「ワンダーランド ハートの女王」登場！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

▶『ディズニー ピクセルRPG』のダウンロードはこちら ⇒ http://goe.bz/20250820prpgpt01

期間限定キャラクター「ワンダーランド ハートの女王」登場！

https://x.com/PixelRPG_jp/status/1958077491341586674

『ディズニー ピクセルRPG』では、新キャラクター「ワンダーランド ハートの女王」の期間限定ガチャを2025年8月20日（水）より開催いたします。この機会にぜひ仲間にして、お気に入りのキャラクターたちと一緒に冒険へ出かけましょう。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1972_1_546ed1591669b8f78f1e55fad52f3c0c.jpg?v=202508200556 ]

■「超育成応援キャンペーン」も同時開催！

「超育成応援キャンペーン」概要

https://x.com/PixelRPG_jp/status/1958079081993699546

「超育成応援キャンペーン」では、期間中累計7日間のログインで、新キャラクター「ワンダーランド ハートの女王」の期間限定ガチャチケットが10枚獲得できる「超育成応援ログインボーナス」や、クリアすることで「プレミアムガチャチケット」やキャラクターの育成素材がゲットできる「超育成応援ミッション」など、各種イベントを開催いたします。

あわせて、毎日1回無料で「プレミアムガチャ」と同じラインナップのガチャが引ける「超育成応援デイリーガチャ」も開催いたします。クリスタルやチケットを消費せず、キャラクターを仲間にできる特別なチャンスです。期間中は毎日忘れずにログインして、お気に入りのディズニーキャラクターたちと冒険をお楽しみください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1972_2_91452885b95021dd5338bf26c898f0d7.jpg?v=202508200556 ]

「BATTLE CHALLENGE MINI Vol.4」概要

その他、「シンガー シンデレラ」、「魔法使い ミニーマウス」のメダルや、豪華報酬がラインナップされた期間限定イベント「BATTLE CHALLENGE MINI」も開催いたします。

「BATTLE CHALLENGE MINI」は、期間限定のエネミー討伐イベントです。専用のポイントを集めてゲーム内の交換所で冒険に役立つ様々なアイテムをゲットしましょう。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1972_3_fcef9ebafd61c94441a5e1a819028fc6.jpg?v=202508200556 ]

『ディズニー ピクセルRPG』とは

『ディズニー ピクセルRPG』は、可愛らしいドット絵で描かれた

ディズニーキャラクターたちと一緒に冒険するRPGです。

冒険の舞台は、アクションゲームやボードゲームといったさまざまなゲームの中の世界となる「ゲームワールド」です。それぞれの「ゲームワールド」には、たくさんのディズニーキャラクターが暮らしています。プレイヤーは彼らの世界で起こっている異変に、頼れる仲間であるミッキーマウスたちと共に立ち向かいます。

キービジュアル

簡単操作＆オート機能で誰でも手軽にバトルを体験できる他、アバターの着せ替えや、放置しておくことで自動的にアイテムを集めてくれる探索機能など、バトル以外にもお楽しみいただける要素が詰まっています。

アップデートによる新章の追加だけでなく、期間限定のイベントも随時実施中。プレイヤーの皆様にお楽しみいただけるコンテンツをお届けしております。

『ディズニー ピクセルRPG』基本情報

タイトル： ディズニー ピクセルRPG

ジャンル： RPG

対応機種： iOS 17.0以降 / Android 9.0以降

※必要メモリ：4.0GB以上

対応言語： 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、

スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）

配信地域： 日本、韓国、香港、台湾、マカオ、アメリカ、

カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、

イタリア、ドイツ、スペイン、マレーシア、

フィリピン、タイ、シンガポール、インドネシア

その他31の国と地域にて配信中

アプリアイコン

配信開始日： 2024年10月7日（月）

App Store： https://apps.apple.com/jp/app/disney-pixel-rpg/id6502584695

Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gungho.tri

価格： 基本プレイ無料 （ゲーム内課金あり）

公式サイト： https://d-rpg.com/

運営： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

