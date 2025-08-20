劇団四季ミュージカル『オペラ座の怪人』の世界観からインスパイアされたメニューが期間限定で登場！
グランド ハイアット 福岡（博多区住吉1-2-82 総支配人 佐藤 丈）は、2025年9月15日（月・祝）より、隣接するキャナルシティ劇場にて上演される劇団四季のミュージカル『オペラ座の怪人』からインスパイアされた特別メニューを期間限定で提供いたします。
フランスの怪奇作家ガストン・ルルーの原作をもとに、オペラ座の地下深くに棲む“ファントム”と歌姫クリスティーヌの悲恋を美しく鮮烈に描いた『オペラ座の怪人』。福岡での上演は21年ぶりとなる本作の世界観にインスピレーションを受けて、グランド ハイアット 福岡のシェフやバーテンダーが料理やスイーツ、カクテルなど様々なメニューを作り上げました。観劇の前後にぜひお楽しみください。
劇団四季ミュージカル『オペラ座の怪人』
公演期間：2025年9月15日～2026年4月5日
場所：キャナルシティ劇場
https://www.shiki.jp/applause/operaza/
写真撮影：阿部章仁 by arrangement with LW Entertainment Limited TM(C)1986 LW Ent. Ltd
Light Meal Set
プレ＆アフター ステージ トリート
観劇前や観劇後、少しお腹を満たすのにぴったりなライトミールセット
期間：2025年9月15日～10月31日
場所：B1F バーラウンジ「バー フィズ」
提供時間：14:30～23:00（L.O. 22:30）
料金：
セイボリー&デザート単品 3,300円（税込）
スパークリングワイン or コーヒー or 紅茶付きセット 4,000円（税込） ※別途サービス料15%
※数量限定（予約推奨）
※20:00以降はミュージックチャージ1,200円を申し受けます
Menu
博多和牛ハンバーグ / 甘エビのマリネ 黒船パイ / 薔薇のサラダ / フライドマッシュポテト シャンデリア風 / タルトタタン / ハーブティーとシャインマスカットのジュレ / オペラ トラディショナル /
ビターチョコレートムースとコンフィルージュ
オンライン予約 :
https://www.hyatt.com/grand-hyatt/ja-JP/fukgh-grand-hyatt-fukuoka/events-and-attractions?id=e370bb41-0bb5-39f8-bc6f-c020c06b9f1a
Cake
オペラ
「オペラ」の名を冠した3種のケーキ
期間：2025年11月1日～12月19日
場所：1F レストラン「ザ マーケット エフ」ショップ
販売時間：11:00～18:00
オペラ - トラディショナル
オペラ - ピスタチオ×ローズ×フランボワーズ
オペラ - マロン×カシス
各700円（税込）
Bread
チェリーブラッククロワッサン
チェリーとカスタードのクリームを閉じ込めた
黒が基調のバイカラークロワッサン
期間：2025年11月1日～2026年4月5日
場所：1F レストラン「ザ マーケット エフ」ショップ
販売時間：10:00～18:00
380円（税込）
Cocktail
クリムゾン・フェアリー （写真左） 提供期間：2025年11月1日～2026年1月15日
19世紀パリの芸術家たちに愛されたアブサンと、フランスを代表するリキュール・シャルトリューズをベースにしたカクテル。
1,800円（税込） ※別途サービス料15%
ヴレ・ドゥ・クール （写真右） 提供期間：2026年1月16日～4月5日
「あなたに真実の心を捧げる」という花言葉を持つサクランボが主役。叶わぬ恋をイメージしたフローズンカクテル。
2,000円（税込） ※別途サービス料15%
場所：B1F バー「マティーニーズ」
提供時間： 18:00～25:00
概要
対象店舗：B1Fバーラウンジ「バー フィズ」、1Fレストラン「ザ マーケット エフ」、1F バー「マティーニーズ」
各店舗の営業時間等の情報はこちら(https://www.hyatt.com/grand-hyatt/ja-JP/fukgh-grand-hyatt-fukuoka/dining)
予約・お問合せ：092-282-2803（レストラン予約）
※プロモーション内容は予告なく変更となる場合がありますのであらかじめご了承くださいませ。
※写真はイメージです。
グランド ハイアット 福岡 について
グランド ハイアット 福岡は、空港から車で30分、ビジネス街と商業都市の中心にあり、アミューズメント複合施設キャナルシティ博多内という立地から、ビジネス、観光、ショッピング、エンターテイメントなどあらゆるシーンに対応いたします。優雅な寛ぎの客室やフィットネスクラブ、宴会場、そして多彩なレストラン＆バー。気品に満ちた空間と最上級のサービスでホテルライフをお楽しみください。
グランド ハイアットについて
世界中で展開されているグランド ハイアット ホテルは、細部へのこだわりと最高の瞬間を大切にすることでお客様が旅に抱く夢を叶えます。主要都市やリゾート地における文化と世界のビジネスが交差する場所で、その地の息吹を感じる個性的なデザインが特徴的です。ドラマチックな建築と大胆で活気に満ちたデザインが織り成す多文化的な空間でお客様をお迎えし、ワンランク上のサービス、ファーストクラスの客室、豊富なオプションをお届けします。また、グランド ハイアット ホテルは独創的なダイニングでも定評があり、その他にもラグジュアリースパ、フィットネスセンター、ビジネス設備やミーティングルームを完備しています。詳細またはご予約は、grandhyatt.comをご覧ください。Facebook、Instagramで、@GrandHyattをフォローしてください。ハッシュタグ「#GrandHyatt」を付けた写真の投稿もお待ちしています。