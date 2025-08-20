劇団四季ミュージカル『オペラ座の怪人』の世界観からインスパイアされたメニューが期間限定で登場！

株式会社博多住吉ホテルマネジメント

グランド ハイアット 福岡（博多区住吉1-2-82 総支配人 佐藤 丈）は、2025年9月15日（月・祝）より、隣接するキャナルシティ劇場にて上演される劇団四季のミュージカル『オペラ座の怪人』からインスパイアされた特別メニューを期間限定で提供いたします。

フランスの怪奇作家ガストン・ルルーの原作をもとに、オペラ座の地下深くに棲む“ファントム”と歌姫クリスティーヌの悲恋を美しく鮮烈に描いた『オペラ座の怪人』。福岡での上演は21年ぶりとなる本作の世界観にインスピレーションを受けて、グランド ハイアット 福岡のシェフやバーテンダーが料理やスイーツ、カクテルなど様々なメニューを作り上げました。観劇の前後にぜひお楽しみください。

劇団四季ミュージカル『オペラ座の怪人』

公演期間：2025年9月15日～2026年4月5日

場所：キャナルシティ劇場

https://www.shiki.jp/applause/operaza/

写真撮影：阿部章仁 by arrangement with LW Entertainment Limited TM(C)1986 LW Ent. Ltd

Light Meal Set

プレ＆アフター ステージ トリート

観劇前や観劇後、少しお腹を満たすのにぴったりなライトミールセット

期間：2025年9月15日～10月31日

場所：B1F バーラウンジ「バー フィズ」

提供時間：14:30～23:00（L.O. 22:30）

料金：

セイボリー&デザート単品 3,300円（税込）

スパークリングワイン or コーヒー or 紅茶付きセット 4,000円（税込） ※別途サービス料15%

※数量限定（予約推奨）

※20:00以降はミュージックチャージ1,200円を申し受けます

Menu

博多和牛ハンバーグ / 甘エビのマリネ 黒船パイ / 薔薇のサラダ / フライドマッシュポテト シャンデリア風 / タルトタタン / ハーブティーとシャインマスカットのジュレ / オペラ トラディショナル /

ビターチョコレートムースとコンフィルージュ

オンライン予約 :https://www.hyatt.com/grand-hyatt/ja-JP/fukgh-grand-hyatt-fukuoka/events-and-attractions?id=e370bb41-0bb5-39f8-bc6f-c020c06b9f1a

Cake

オペラ

「オペラ」の名を冠した3種のケーキ

期間：2025年11月1日～12月19日

場所：1F レストラン「ザ マーケット エフ」ショップ

販売時間：11:00～18:00

オペラ - トラディショナル

オペラ - ピスタチオ×ローズ×フランボワーズ

オペラ - マロン×カシス

各700円（税込）

Bread

チェリーブラッククロワッサン

チェリーとカスタードのクリームを閉じ込めた

黒が基調のバイカラークロワッサン

期間：2025年11月1日～2026年4月5日

場所：1F レストラン「ザ マーケット エフ」ショップ

販売時間：10:00～18:00

380円（税込）

Cocktail

クリムゾン・フェアリー （写真左） 提供期間：2025年11月1日～2026年1月15日

19世紀パリの芸術家たちに愛されたアブサンと、フランスを代表するリキュール・シャルトリューズをベースにしたカクテル。

1,800円（税込） ※別途サービス料15%

ヴレ・ドゥ・クール （写真右） 提供期間：2026年1月16日～4月5日

「あなたに真実の心を捧げる」という花言葉を持つサクランボが主役。叶わぬ恋をイメージしたフローズンカクテル。

2,000円（税込） ※別途サービス料15%

場所：B1F バー「マティーニーズ」

提供時間： 18:00～25:00

概要

対象店舗：B1Fバーラウンジ「バー フィズ」、1Fレストラン「ザ マーケット エフ」、1F バー「マティーニーズ」

各店舗の営業時間等の情報はこちら(https://www.hyatt.com/grand-hyatt/ja-JP/fukgh-grand-hyatt-fukuoka/dining)

予約・お問合せ：092-282-2803（レストラン予約）

※プロモーション内容は予告なく変更となる場合がありますのであらかじめご了承くださいませ。

※写真はイメージです。

