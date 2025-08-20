『レゴ(R)バットマン(TM)：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』発売決定！アナウンストレーラーも公開

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／Nintendo Switch(TM) 2／Xbox Series X|S／PC(Steam／Epic Games Store) 用ソフト『レゴ(R)バットマン(TM)：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』を、WB Gamesより2026年に発売することを発表しました。

また、本作のアナウンストレーラーを公開しました。バットマンの誕生からはじまる伝説を描く、レゴ(R)バットマンストーリーの幕開けを、ぜひトレーラーでご覧ください。

『レゴ(R)バットマン(TM)：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』公式発表トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=kE7kvhswhcI(https://www.youtube.com/watch?v=kE7kvhswhcI)

※セガは米国ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントと、日本市場向け新作パッケージタイトルに関する共同パブリッシング契約を締結し、WB Gamesより発売される家庭用ゲームタイトルの製造・販売を担当しております。

■『レゴ(R)バットマン(TM)：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』について

本作は、主人公「ブルース・ウェイン」がゴッサム・シティのヒーロー「バットマン」となるまでの物語を描いたオープンワールド型アクションアドベンチャーです。

86年にわたるバットマンのコミック・映画・テレビ・ゲームの歴史をベースに、レゴ(R)ならではのユーモアが融合した作品です。

物語は、若きブルース・ウェインが影の同盟で修行を積む“バットマンの起源”から始まります。ストーリーモードを通じて、ロビンやキャットウーマンといった著名なキャラクターたちと関係を築きながら、ジョーカーをはじめとしたDCユニバースを代表するスーパーヴィランたちがもたらす脅威に立ち向かいます。

新たに導入されたダイナミックなバトルシステムにより、バットマンならではの迫力ある一撃、流れるような連続攻撃、カウンター、そしてド派手なテイクダウンをお楽しみいただけます。プレイはソロでも、2人協力プレイでも可能で、難易度はどなたでもお楽しみいただけるものから、従来のレゴゲームを超える高難度モードもご用意しております。

本作の舞台であるゴッサム・シティでは、犯罪阻止やナゾ解き、報酬集めに加え、街角や屋上など至る所に驚きの仕掛けが隠されています。プレイヤーは、グラップルランチャーで素早く移動し、バットグライダーで滑空、バットモービルやバイクで街を駆け巡ることが可能です。拠点のバットケイブはカスタマイズでき、過去作品をモチーフにした100種類以上のスーツや衣装、乗り物、トロフィーを展示できます。

【商品概要】

商品名：レゴ(R)バットマン(TM)：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト

対応機種：PlayStation(R)5／Nintendo Switch(TM) 2／Xbox Series X|S／PC(Steam／Epic Games Store)

発売日：2026年発売予定

ジャンル：オープンワールド型アクションアドベンチャー

プレイ人数：1～2人

メーカー：WB Games

CERO表記：審査予定

著作権表記：LEGO(R) BATMAN(TM): LEGACY OF THE DARK KNIGHT (C) 2025 TT Games Ltd. Produced by TT Games under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick, and the Knob configurations and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. (C) 2025. DC LOGO, BATMAN, and all related characters and elements (C) and TM DC (s25).

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。