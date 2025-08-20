8/31 Æî³ëSCÁª¼ê¤¬¡ÖËÉºÒµßµÞ¥Õ¥§¥¢ in ¥¢¥ê¥ªµµÍ¡×¤Ë»²²Ã
Æî³ëSC¤Ï¡¢2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¢¥ê¥ªµµÍ¡ÊÅìµþÅÔ³ë¾þ¶èµµÍ3ÃúÌÜ49－3¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖËÉºÒ¥Õ¥§¥¢¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¶âÄ®¾ÃËÉ½ð¤¬¼çºÅ¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÆî³ëSC¤«¤é3Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¡¢ËÉºÒ¹Êó¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÎÅÐÃÅ¤ä¡¢²ñ¾ìÆâÎý¤êÊâ¤¡¢¤½¤·¤Æ°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤ÈÆ±¤¸´Ä¶¤Ç¤Î±þµÞµß¸î·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢ËÉºÒ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²°Æâ¤Ç¤Î±þµÞµß¸î·±Îý¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÆî³ëSC¤ò¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
»²²ÃÁª¼ê¡ÊÍ½Äê¡Ë
MF19 ¶Ì¾ë½Ô¸ã
MF7 ·ÅÄ°ì²í
MF18 ¿ÀÅÄÞ«¼ù
¢¨Áª¼ê¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
Æü¡¡»þ¡§2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï 10:25º¢¤«¤é30Ê¬ÄøÅÙ¤òÍ½Äê
²ñ¡¡¾ì¡§¥¢¥ê¥ªµµÍ ²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì
https://kameari.ario.jp/
Æâ¡¡ÍÆ¡§ËÉºÒ¹Êó¡¦²ñ¾ìÎý¤êÊâ¤¡¦±þµÞµß¸î·±Îý
¼ç¡¡ºÅ¡§Åìµþ¾ÃËÉÄ£ ¶âÄ®¾ÃËÉ½ð
¶¨¡¡ÎÏ¡§¥¢¥ê¥ªµµÍ¡¢ËÉ±Ò¾Ê¼«±ÒÂâÅìµþÃÏÊý¶¨ÎÏËÜÉô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¡¢Æî³ëSC
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¡ÚÆî³ëSC¤È¤Ï¡Û
Æî³ëSC¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ーÌ¡²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦¹â¶¶ÍÛ°ì»á¤¬¥ªー¥Êー·óÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¡Ö³ë¾þ¤«¤éJ¥êー¥°¤Ø¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢´ØÅì¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°1Éô¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË»Ò¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Î´ÆÆÄ·ó¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢2024¥·ー¥º¥ó¤è¤êÉ÷´ÖÈ¬¹¨»á¤¬½¢Ç¤¡£½÷»Ò¥Áー¥à¡ÖÆî³ëSC WINGS¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¥êー¥°¡¦¤Ê¤Ç¤·¤³¥êー¥°2Éô¤Ë¾º³Ê¡£¡Ö³ë¾þ¤«¤éJ¥êー¥°¤Ø¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢´ØÅì¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°1Éô¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÆî³ëSC
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶èÎ©ÀÐÏ»ÃúÌÜ18ÈÖ20¹æ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5654-6830
¸ø¼°HP¡§https://www.nankatsu-sc.com/
Æî³ëSC ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://form.run/@nankatsuscinfo