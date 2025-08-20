公共建築の日記念イベント「公共建築のより良いかたち」を開催します

町田市役所イベントチラシ

11月11日は「公共建築の日」です。この日を記念し、市の公共建築の整備と維持保全にあたっての考え方や取組をより多くの方に知っていただき、市民等と共に「公共建築のより良いかたち」について考えるイベントを開催します。

テーマを「つくる」と「たもつ」とし、市の取組紹介の他、現在、新設小学校の設計を手掛ける隈研吾氏（建築家）による講演会などを行います。

開催日時

11月5日(水)午前 10 時～11 時40分（午前9時30分開場）

会場

町田市民ホール 2 階ホール（森野2-2-36）

出演者

建築家 隈 研吾 氏

町田市長 石阪 丈一

司会進行

フリーアナウンサー 堀井 美香 氏（元ＴＢＳアナウンサー）

内容

・市の取組紹介「つくる×たもつ」

・隈 研吾氏による講演

・隈 研吾氏×石阪 丈一による対談

対象

市内在住、在勤、在学の方

費用

無料

定員

750 名（申込順）

申込方法

申込サイト「teket」で指定席チケットを選択し、座席を予約してください。

※申込サイトは町田市ホームページからアクセスできます。

申込期間

9月1日（月）午前9時～10月24日（金）午後5時

▼町田市ホームページ

※9月1日（月）からアクセス可能となります

https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/koho/koho/announce/251105PublicArchitectureDay.html