株式会社Kyogokuから、新感覚！ブルーライトカット「黒ウェリントン」発売――働くすべての目に、スタイリッシュなやさしさを

株式会社Kyogoku

商品特徴

シャープな印象を与える黒縁のウェリントンシェイプを採用し、シーンを選ばず使えるユニセックスデザイン。

ブルーライトカット仕様で、デジタル機器から発せられる青色光を効率的にカットし、目の負担を軽減。 軽量素材とフィット感の高い設計で、長時間の装着でも快適な着用感を実現。

ターゲットユーザー

在宅ワークやオフィス業務、学生など、長時間ディスプレイに向かうすべての方。 ファッション性と機能性を両立したい方に最適。



市場背景

コロナ禍以降、リモートワークやオンライン学習が定着し、目のケアに関心が高まっています。ブルーライト対策アイテムの需要も急増中です。

【ブランドからのメッセージ】

「KYOGOKU Professionalは、美しさと健康を両立させることを使命としています。

黒ウェリントンは、ファッションに自然になじむデザインながら、ブルーライトを効果的にカットし、長時間の使用でも疲れにくい設計を追求しました。

多くの方々に快適な視界をお届けしたいと考えています。

【ブランドの実績】

KYOGOKU Professionalは、これまでにヘアケア・スタイリング製品で多くのユーザーから支持をいただいており、その代表アイテムである「ケラチンフォーム」は楽天ランキングにもランクインし、大きな反響を呼びました。

今回の「ブルーライトカット 黒ウェリントン」は、そうした実績を背景に、美容・ライフスタイル全般に寄り添うブランドとして新たな挑戦となる商品です。

ヘアケアのみならず、“毎日の暮らしをより快適にするプロフェッショナルアイテム” を提供することで、KYOGOKU Professionalはさらに多くのお客様のライフスタイルを支えてまいります。

ブランドについて

KYOGOKU PROFESSIONALは、美容師でありヘアメイクアップアーティストとしても活躍する創業者・京極琉氏が監修する、日本発のプロフェッショナル美容ブランドです。

髪質や環境の違いを問わず、すべての人が理想のヘアスタイルを実現できるよう、厳選された成分と確かな技術力を融合。

プロフェッショナル現場で求められる高いクオリティを維持しながら、ご家庭でも使いやすい製品設計を実現しています。

現在、日本国内はもとよりアジア各国への展開も進めており、世界中の人々に「自分史上最高の髪」を提供することを使命としています。

KYOGOKUグループホームページ

KYOGOKU PROFESSIONALのその他の製品や、プレリリース情報などは、公式のHPやECサイトをご確認ください。



「KYOGOKU PROFESSIONAL」

https://kyogokupro.com/





「KYOGOKU SALON」

https://kyogokusalon.com/



「京極アカデミー」

https://kyogokupro.co

m/academy/



「KYOGOKU Youtube short」

https://www.youtube.com/channel/UCGPikg9zMu8lyZgZhNk2mnA



「KYOGOKU 公式Line」

https://page.line.me/652uqkxo?openQrModal=true



「LINEギフト」

https://mall.line.me/sb/b8f05f9e

【JOB VR】

https://jobvr.co.jp/

【眉ラボ】

https://mayulabo.jp

【中国版のTiktok「抖音」】

https://www.douyin.com/user/MS4wLjABAAAAzKSc8VCnHB39cCQewLy1Q99fZBi9ZE9AUIwbWQo8Ew0aPiSCjCjCHD8-ak_aIs1d