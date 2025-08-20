中央国際高等学校の生徒が「STAGE:0」全国大会の「LEAGUE OF LEGENDS」部門で準優勝の快挙!!

学校法人 中央国際学園

広域通信制高校「中央国際高等学校」(本校所在地：千葉県御宿町、校長 : 大屋雅由)の生徒が、「Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025 全国大会(以下、ステージゼロ)」の「LEAGUE OF LEGENDS」部門に出場し、準優勝という快挙を成し遂げました。

「ステージゼロ」は、日本最大級のeスポーツの高校対抗戦で、同じ学校の生徒でチームを組んで日本一を目指します。2019年に始まり、eスポーツ競技の発展と世界で活躍する日本人選手の輩出を目標としています。「LEAGUE OF LEGENDS」部門は、6月初旬から予選が行われ、グランドファイナル(準決勝・決勝大会)が 2025年 8 月15 日（日）に大阪・関西万博会場内「EXPO ホール」でオフラインで開催されました。

グランドファイナルに進んだチーム「AI戦超級」は、3年生5名のチームで、ふだんは提携サポート校であるeスポーツ高等学院で勉強やeスポーツに励んでいます。

準決勝では砺波工業高校と激突。試合前のインタビューで、チーム戦が得意、と語っていた通り、ゲーム開始から見事な連携プレイで相手を封じ圧倒的な勝利を収めました。

しかし、続く決勝戦で対峙したクラーク記念国際高校は、逆にこちらが得意とするスタイルが封じられ、惜しくも準優勝という結果になりました。

表彰式のインタビューでは、全員が「悔しい」「相手が強かった」「応援に会場まで来てくれた人に勝ったところを見せたかった」と悔しさを滲ませていましたが、司会のアンガールズの田中卓志さん、NON STYLEの井上裕介さんたちからは、「キミらがいたから大会が盛り上がった」「盛り上げ役がいるいいチーム」「準優勝は胸張って帰れる成績」など、口々にお褒めの言葉をいただきました。



今大会では優勝まであと一歩届きませんでしたが、関西万博という大きな会場で、たくさんの方に観戦される中で試合をするという、生徒たちにとって貴重な体験を得ることができました。

中央国際高等学校では、今後も生徒の力を最大限に引き出し、持続可能な社会に貢献できる人材の育成に努めていきます。生徒たちのさらなる挑戦に、どうぞご期待ください。



【中央国際高等学校 概要】

法人名：学校法人 中央国際学園

学校名：中央国際高等学校

理事長：斉藤 守

校長 ：大屋 雅由

創立 ：2013年

所在地：千葉県夷隅郡御宿町久保1528

電話 ：0470-68-2211

HP ：https://www.chuo-kokusai.ac.jp/



