【HOLLYWOOD RANCH MARKET】Hanesとのコラボレーション サーマル2パックTシャツに新色〈ネイビー×ホワイト〉登場！8月20日（水）予約開始

2023年春夏シーズンに初登場し反響を呼んだ、アメリカのカジュアルアンダーウェアブランド

〈Hanes（ヘインズ）〉と〈HOLLYWOOD RANCH MARKET（ハリウッド ランチ マーケット）〉によるスペシャルパックＴシリーズ。

昨年の〈ブラック×ホワイト〉に加え、2025年秋冬シーズンは新たに〈ネイビー×ホワイト〉も登場。

サーマル素材のロングスリーブTシャツをセットにした、秋冬に使えるパックTをリリースします。

■EXCLUSIVE エンブロイダリーサーマル 2パックTシャツ \14,300（税込）

カラー：BLACK（ブラックとホワイト）、NAVY（ネイビーとホワイト）

サイズ：XS～XL

予約販売期間：2025年8月20日（水）～8月31日（日）

※店頭販売は2025年9月上旬より開始予定

SEILIN ONLINE SHOP ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/hrm_hanes.aspx

素材には、クラシックなアメリカ製Tシャツを彷彿とさせる米綿を用いたオープンエンド糸を採用。

空気圧で繊維を撚り合わせる独自製法により、繊維の間に空気を含ませ、ふっくらとしたボリューム感と適度なハリを実現しました。

View Item ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1017871280006/

編地はドライでざっくりとした風合いが特徴で、程よいムラ感があり、デイリーユースに最適です。

ディテールにもこだわり、左袖には〈HOLLYWOOD RANCH MARKET〉のアイコニックな「HRM」刺しゅうをあしらい、さりげないアクセントに。

背裏には両ブランドのオリジナルロゴプリントを配し、パックTならではの特別感を演出します。

パッケージには、燃焼時のCO2排出量を抑える環境配慮型素材「グリーンナノ」を採用。再利用可能なシングルチャック仕様で、小物入れとしても活躍。デザインは〈ヘインズ〉の1970年代アーカイブから着想を得たオリジナルです。

【展開店舗】

・HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shrm/)

・SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1017871280006/)

・BLUE BLUE KOBE(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblk/)

・BLUE BLUE YOKOHAMA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbly/)

・BLUE BLUE HAKATA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblh/)

・BLUE BLUE KOKURA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/skkr/)

・BLUE BLUE NAGOYA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbln/)

・BLUE BLUE KYOTO(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbky/)

・BLUE BLUE GIFU(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblg/)

・BLUE BLUE OSAKA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblo/)

・BLUE BLUE SENDAI(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbls/)

・BLUE BLUE SAPPORO(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbsp/)

・BLUE BLUE JAPAN(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbjn/) ※成田国際空港 第1 旅客ターミナル

・聖林堂(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sseilindou/) ※福岡空港国際線旅客ターミナル

Hanes

アメリカのカジュアルアンダーウェアブランド。1901 年にプレザント・ヘンダーソン・ヘインズとその弟ジョン・ウェスレイがヘインズ創業。アメリカで誕生したヘインズは、「コンフォート(快適さ)」を最も大切なコンセプトとして数々の魅力あふれる製品を生み出し、多くの人々に親しま

れてきました。1947 年には、ヘインズのアンダーウェアで毎日を快適に過ごして欲しいという願いから、複数毎を手ごろな価格で提供できるパックT シ

ャツを開発。「衣類をパッケージする」というのは当時画期的な発想でした。現在も継承されているヘインズの代表アイテム「3P-T シャツ(3 枚パックT シ

ャツ)」は、その着心地のよさが評価され、メンズアンダーウェアで不動の地位を確立しました。

HOLLYWOOD RANCH MARKET

1972 年千駄ヶ谷にて、USED のデニムウエスタンシャツ、シャンブレーシャツ、ネルシャツなど、カジュアルスタイルをベースにスタートしました。1979

年代官山に移り、その後バンダナからスタートしたオリジナルアイテムは着心地が良く、いつの時代にも着用できるモノ作りをしています。

