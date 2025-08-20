【9月6日（土）】あなたの「人事」の悩みを解決するヒントがきっと見つかる！～人事図書館大見学会～＠東京人形町

株式会社Trustyyle

株式会社Trustyyle（本社：東京都中央区・代表取締役：吉田洋介）は、運営するコミュニティ「人事図書館」にて、2025年9月6日（土）に『【ちょっと気になる…？】人事図書館大見学会！』を開催します。会社で人事職についている方、人や組織にご関心のある方でしたら、どなたでも歓迎です。参加申込ページからのお申込みをお待ちしております。

開催の背景

参加申込ページURL :https://peatix.com/event/4529991/view

「人事図書館、最近SNSでよく見かけて気になるけど…行く機会がなかなか無いなぁ」「ひとりで見学に行くのはちょっと不安…」といったお声にお応えし、今回の人事図書館の大見学会を企画いたしました。本イベントを通じて、人事図書館の活動内容やコミュニティの雰囲気をより多くの方に知っていただき、メンバーとしての参加を悩まれている方や、ひとりでの参加に不安を感じられている方にも交流や学びの機会があることをお伝えすることを目的としています。人事の課題解決を目指す皆様が、この見学会をきっかけに仲間と出会い、共に成長できる場を見つけられることを願っております。

イベントの詳細

当日プログラム・内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/264_1_c12463509e8cb6493d03c43f00769a37.jpg?v=202508200527 ]

・CETによる人事図書館とは？ご案内（10:30～11:00）

・コミュニティ運営メンバーによる個別相談

・参加者同士の交流

・好きな本を選んで読書（蔵書2,500冊以上）

このイベントに参加することで得られるもの

・人事図書館の空間そのものが、学びや交流を促すように設計されています。実際に足を運ぶことで、書籍の並び方、居心地の良さ、メンバー同士が交流している様子など、「場の空気」を体感できます。

・CET（コミュニティマネージャー）やコミュニティ運営メンバー、参加者と直接会って話すことで、コミュニティの一員になるイメージを具体的に持つことができ、仲間と繋がるきっかけを得られます。

・ご自身の働き方や学び方に合わせて、人事図書館をどのように活用できるかを知るヒントが得られます。

・人事図書館の大きな魅力である2,500冊以上の蔵書を、実際に手に取って自由に閲覧できます。

[担当者イメージ]人事図書館について

2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。2500冊以上の人事に関する書籍と700名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。

所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F

設立： 2024年4月1日

公式ホームページ： https://hr-library.jp/

公式X： https://x.com/hr_library0401/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/hr-library/