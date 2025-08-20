【LCA国際小学校】入試体験会を開催します【9/8(月)】

株式会社エデューレエルシーエー

LCA国際小学校とLCA国際プリスクールを運営する、株式会社エデューレエルシーエー（本社：神奈川県相模原市、代表取締役 会長兼校長：山口 紀生）は9月8日(土)、LCA国際小学校の入学試験を体験できる「入試体験会」を開催します。

LCA国際小学校は、日本の学校教育法に基づいた文部科学省認可の私立小学校でありながら、すべての学年・クラスに外国人の担任を配置し、国際的なコミュニケーションツールとしての英語や外国文化についての知識を育みながら、国際舞台で活躍できる人材を育てるバイリンガルスクールです。「日本人に合わせた英語教育」を取り入れるとと同時に、日本の常識や文化を身に付ける教育にも力を入れています。

入試体験会について

2025年度のLCA国際小学校の入試は、7月、10月、1月に開催予定で、ペーパーテストによる学力審査は行わずに、行動観察などを通して、ひとりひとりの個性やコミュニケーション力など、多岐にわたる要素を総合的に評価します。

今回の入試体験会では10月入試直前！として、今年の入試のポイントを開設する「入試説明」、実際の教室での「英語授業体験」、LCAの先生が皆さまの疑問に直接お答えする「質疑応答」を実施いたします。

また、学校生活の大半を英語で過ごす、独自のアクティブイマージョン教育や、文部科学省の教育指導要領に従い行われる教科指導など、LCA国際小学校の教育の特色に触れながら、事前に入試の対策を行うことができます。

2026年度生として、今年10月での出願を予定されている方、また、英語が必須となる学校への受験を検討されている方は、ぜひこの機会にご参加ください。

【入試体験会 概要】

日 時：2025年9月8日（月）10:30-12:00

場 所：LCA国際小学校 校舎（神奈川県相模原市緑区橋本台3-7-1）

定 員：２０名（先着順）

申し込み：専用のお申込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/1MRsYaFg_GLlNQ3AHmZuq5yk-dkHol5UkfUfvapfTSwg/viewform?edit_requested=true) に必要事項を送信してください。

【2026年度生の募集要項】

【LCA国際学園について】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86661/table/15_1_62b4a6a7c42b8b40dd803947c1595a10.jpg?v=202508200527 ]

LCA国際学園は、神奈川県相模原市にある日本初の株式会社立の小学校で、アクティブイマージョンという独自の英語教育を特徴としているバイリンガルスクールのLCA国際小学校と、幼児期に必要なことを100％英語で教えるLCA国際プリスクールを運営しています。

小学校は、文部科学省が認める一条校で学習指導要領に則りながらも、子どもたちに様々な文化に触れさせたり、豊富な体験活動を行うことを大切にしています。また、外国人教師が担任を務めたり、1クラス20名程度の少人数制を採用し、子どものありのままの姿を大切にし、その成長を見守る指導を行っています。

■本リリースおよび取材について

株式会社エデューレエルシーエー 児童募集課 広報担当 野村 和正

電話：042-771-6147 メールアドレス：inquiry@lca.ed.jp

住所：〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台3-7-1

https://elementary.lca.ed.jp/