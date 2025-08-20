ゲーミングギア「INZONE(TM)」、ゲーム配信者「ボドカ氏」が設立のプロゲーミングチーム「RIDDLE ORDER」とオフィシャルスポンサー契約を締結

ソニーマーケティング株式会社

ソニーマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：川口大輔、以下、ソニーマーケティング）は、株式会社セブンドットクラウド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 村松優樹）が運営するプロゲーミングチーム「RIDDLE ORDER（リドル オーダー、以下、RIDDLE）」と、ソニーマーケティングが提供するゲーミングギア「INZONE(TM)（インゾーン）」とのオフィシャルスポンサー契約を締結しましたのでお知らせします。

ソニーマーケティングは、今回締結するオフィシャルスポンサー契約を通して、ゲーム業界全体への貢献を目指します。「RIDDLE」が主催するファンミーティングイベントなどへの協賛を通じて、eスポーツ文化の発展を支援するとともに、本日8月20日(水)に発表された新商品を含む製品の提供を通して、「RIDDLE」所属プレイヤーのゲームプレイ環境のサポートを行います。また「RIDDLE」に所属する選手との意見交換を通して、よりよい製品の開発にも取り組んでいきます。

なお、今回のスポンサーシップ契約を記念して、「RIDDLE」オーナーのボドカ氏と、「INZONE」の商品開発を統括するとともに、自身もゲーマーである、ソニー株式会社 技術センター 音響システム技術部門 副部門長の西田 治との対談記事・動画を公開します。「INZONE」の開発理念や新商品の開発コンセプト、ボドカ氏による「INZONE」への率直な意見などのほか、商品開発担当者ならではのバックステージトークもお伝えします。

■あのボドカが唸った！ガチゲーマーがガチで作ったINZONE(TM)新ラインアップの完成度

https://www.sony.jp/feature/products/game/250820/

■「RIDDLE」公式YouTubeチャンネル「RIDDLE TALK #8」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfdf4xbv5CPvwjdL5tmcr05s8cOhO3sje

RIDDLE ORDER オーナー ボドカ氏のコメント

この度、ソニーマーケティング様のゲーミングブランド「INZONE」と、正式にパートナーシップを結ぶこととなり、大変嬉しく思っています。INZONEさんからはこれまでも製品を提供して頂く機会があり、そのたびに圧倒的な没入体験を経験し、ゲーマー視点で本当に“わかっている”製品づくりに共感してきました。今回のパートナーシップを通じて「RIDDLE」として、さらに高い熱量でゲームのおもしろさやeスポーツの可能性を、もっと多くの人に届けていきたいと思っています。INZONEさんと一緒に、新しい挑戦を次々と形にしていけることを楽しみにしています。今後の展開にぜひご注目ください。

ソニーマーケティングは「RIDDLE」と共に、ゲームプレイヤーとゲーム文化を取り巻く環境を豊かにし、未来に向けて幅広くゲームカルチャーへの発展と価値創造を目指し貢献していきます。

●ゲーミングギアブランド「INZONE」

「INZONE」はプレイヤーを没入と勝利に導く、ゲーミングギアのブランドです。ブランド名の由来でもある『INTO THE ZONE（ゾーンに入る）』をキーワードに、“プレイヤーの感覚を研ぎ澄まし、最大限のパフォーマンスを発揮すること”を目標に商品づくりを行っています。

ゲーミングギア INZONE（インゾーン）公式ウェブサイト

https://www.sony.jp/inzone/

●RIDDLE ORDER

『RIDDLE ORDER』 は、ゲーム配信者「ボドカ」により、2016年10月に発足したプロゲーミングチームです。「Streamer」部門と「Apex Legends」部門、「VALORANT」部門、「Fortnite」部門、「PARAVOX」部門、「STREET FIGHTER」部門の6部門において、eスポーツの発展を目的として競技活動やゲームの生配信、動画投稿を精力的に行っています。

RIDDLE ORDER公式ウェブサイト

https://riddle.info/

※ 「ソニー」および「Sony」、並びにこのプレスリリース上で使用される商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはグループ各社の商標または登録商標です。その他の商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは商号です。