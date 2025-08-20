GitHub、GitHub Copilotにエージェントパネルを導入



エージェントパネルでは以下の操作を可能にします。



ページ移行を行わずにタスクをアサイン可能

実行中のタスクをリアルタイムで監視可能

完了済みタスクのプルリクエストに直接アクセス可能



さらに、「View all tasks」をクリックすれば全画面ビューでタスクを一覧できます。



作業の流れを止めずに新しいタスクを起動

エージェントパネルでは、簡単なプロンプトでGitHub Copilotの新しいタスクを開始できます。GitHub上のいずれかのページでパネルを開き、自然言語で目標を記述し、関連リポジトリを選択することで、Copilotが以降の作業を引き継ぎ、計画の作成、変更のドラフト、テスト実装、プルリクエスト準備までを実行します。



単純なタスクを指示

「LoginControllerにインテグレーションテストを追加して」

「WidgetGeneratorをリファクタリングしてコードの再利用性を高めて」

「ダークモードとライトモードの切り替え機能を追加して」

Issueやプルリクエストを参考に指示

「プルリクエスト#855を参考にして、#877の問題を修正して」

「#1050の問題を修正して、READMEのスクリーンショットも更新することを忘れないで」

複数のタスクを並行して実行

「utils.goに単体テストを追加」+「helpers.goに単体テストを追加」









https://github.blog/wp-content/uploads/2025/08/CleanShot-2025-08-18-at-20.47.13.mp4 https://github.blog/wp-content/uploads/2025/08/CleanShot-2025-08-18-at-20.47.13.mp4

GitHub Copilotに作業を依頼するその他の方法

Copilotコーディングエージェントは、以下の方法でもタスクを開始することが可能です。

GitHub Copilotコーディングエージェントの主な機能Copilotコーディングエージェントは、課題修正、テスト作成、コードリファクタリングなど、幅広い開発タスクをバックグラウンドで処理し、完了後にドラフトプルリクエストとして返します。これらの作業はクラウド上で実行され、複数のタスクが並行して処理でき、開発者のPCがオフラインでも継続されます 。また、GitHub Actionsベースのセキュアな実行環境を活用し、ビルド、テスト、リンターを自動的に実行し、プルリクエストベースで人間のレビューを要求する仕組みにより、開発フロー全体を常に管理下に置くことができます。さらに、レビュー時に@copilotとメンションすることで、フィードバックを直接提供することも可能です。モデルコンテキストプロトコル（MCP）の採用により、CopilotはGitHub MCPサーバー（https://github.com/github/github-mcp-server）を介したリポジトリデータの読み取り、Playwright MCPサーバー（https://github.blog/ai-and-ml/generative-ai/how-to-build-secure-and-scalable-remote-mcp-servers/）によるWebページ検証、独自のMCPサーバーとの接続も実現しています。GitHub Copilotコーディングエージェント（https://docs.github.com/ja/copilot/concepts/coding-agent/coding-agent）についてはこちら（https://github.blog/news-insights/product-news/from-pair-to-peer-programmer-our-vision-for-agentic-workflows-in-github-copilot/）をご覧ください。GitHub Issues: Github.comまたはGitHub MobileからIssueをCopilotにアサイン（https://docs.github.com/ja/copilot/how-tos/use-copilot-agents/coding-agent/assign-copilot-to-an-issue）