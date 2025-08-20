こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ラリー北海道 参戦チームを「OPEN COUNTRY」でサポート
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、9月5日（金）から7日（日）、北海道帯広市を拠点に開催される「XCRスプリントカップ北海道」の第4戦「ラリー北海道」へ参戦する12チームに、当社製ピックアップトラック／SUV用タイヤ「OPEN COUNTRY」シリーズを供給し、同レースでの活躍をサポートしますのでお知らせいたします。
「XCRスプリントカップ北海道」は、2022年からシリーズ化した、クロスカントリー車両によるラリーレースです。シリーズ第4戦の「ラリー北海道」はFIA（国際自動車連盟）とJAF（一般社団法人 日本自動車連盟）が開催する、未舗装路を高速で走り抜けるハイスピードグラベルラリー※1です。
参戦車両は帯広市を起点に、陸別町や音更町など山間部の林道に設けられた全行程約630kmのコースを最高時速100km以上のスピードで駆け抜けます。わだちのある林道や砂利道のコースを高速で走破するためには、ドライバーの高度なテクニックに加え、装着タイヤには高いレベルの悪路走破性と耐久性が必要となります。 ※1グラベルラリー：未舗装路で行なうラリー
本年は、OPEN COUNTRYブランドアンバサダーの三浦昂選手が「K-ONE Racing with TOYO TIRES」のドライバーとして出場するほか、川畑真人選手がドライバーを務める「FLEX SHOW AIKAWA Racing with TOYO TIRES」、モータージャーナリストの竹岡圭選手がドライバーを務める「圭rallyproject with MMC TOYO TIRES」、マツダ株式会社と共同で新車両「MAZDA CX-60」を投入する「TCP MAGIC with TOYO TIRES」、前戦の「ARK ラリーカムイ」でクラス優勝を果たし、現在XC-3クラス シリーズランキング首位の藤野秀之選手がドライバーを務める「WISTERIA with TOYO TIRES」が出場します。当社はこれらのチームを含む、計12チームにOPEN COUNTRYシリーズを供給し、サポートを行ないます。
当社は、過酷な環境下で行なわれるオフロードレースへの参戦経験を、ピックアップトラック/SUV向けタイヤの商品開発にフィードバックして性能を磨いています。今後もレースを通じて得た知見を開発に生かし、より高性能・高品質で魅力ある商品をグローバルにお届けしてまいります。
■OPEN COUNTRYシリーズ
OPEN COUNTRYシリーズはSUVをターゲットとした当社の主力ブランドです。当社は国際的なレースにて、OPEN COUNTRYを装着した車両で数々の優秀な成績を修め、耐久性能や耐外傷性を高い次元で磨いてきました。それらの高い基本性能とアグレッシブなパターンデザインは、国内外で高く評価されています。また、国内ではタイヤ側面の商品名とブランドロゴを白く浮き立たせたホワイトレターの商品も展開しています。
詳しい商品情報はこちらをご覧ください。 https://www.toyotires.jp/product/oc
■サポートチーム一覧
※使用タイヤ・サイズは変更の可能性がございます。
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
以 上
