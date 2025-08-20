中古車市場：グローバル調査レポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、トレンド、見通し（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年8月に「中古車市場」に関する調査レポートを発表したと明らかにした。本レポートでは、中古車市場を以下の観点から区分している。すなわち、車両タイプ（ハッチバック、セダン、SUV）、燃料タイプ（ガソリン、ディーゼル、その他）、流通チャネル（フランチャイズディーラー、独立系ディーラー、その他）である。この調査レポートは、2025年から2035年にかけての中古車市場の予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、脅威などの主要な市場ダイナミクスを強調している。
中古車市場概要
中古車とは、中古自動車またはセカンドハンド車とも呼ばれ、過去に1人以上の個人によって所有・使用された後に再販売される自動車（乗用車、トラック、その他の車両）を指す。これらの車両は通常、ディーラー、オークション、または個人による直接販売を通じて取引される。中古車市場は自動車産業における重要なセグメントであり、新車に比べて手頃な価格、入手のしやすさ、豊富な選択肢によって支えられている。購入者が中古車を選択する理由には、コスト削減、減価償却の低さ、保険料の低減などがある。しかしながら、整備履歴、走行距離、車両の全体的な状態といった要因が購入決定において重要な役割を果たす。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、中古車市場の規模は2025年に 1兆9347億米ドル に達した。また、2035年末までに 4兆7385億米ドル に到達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間において、中古車市場は 約10.8％ の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1036802
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327735&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な中古車市場分析によれば、市場規模拡大の要因として、個人モビリティ嗜好の高まり、可処分所得の増加、多様な金融オプションの利用可能性、新車価格の上昇、リース返却車需要の拡大などが挙げられる。中古車市場の主要企業としては、Asbury Automotive Group Inc.、TrueCar, Inc.、AutoNation, Inc.、Mahindra First Choice Wheels Ltd.、Big Boy Toyz Ltd.、Group1 Automotive Inc.、Lithia Motors, Inc.、CarMax Business Services, LLC、Hendrick Automotive Group、Vehicle24 Services Private Limited、Cars24 などがある。
また、中古車市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域とその各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 中古車市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● グローバル中古車市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の2035年までの需要および機会分析〔国別、包括日本〕である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：車両タイプ別、燃料タイプ別、流通チャネル別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
中古車市場のセグメンテーション
● 車両タイプ別:
?o ハッチバック、セダン、SUV
● 燃料タイプ別:
中古車市場概要
中古車とは、中古自動車またはセカンドハンド車とも呼ばれ、過去に1人以上の個人によって所有・使用された後に再販売される自動車（乗用車、トラック、その他の車両）を指す。これらの車両は通常、ディーラー、オークション、または個人による直接販売を通じて取引される。中古車市場は自動車産業における重要なセグメントであり、新車に比べて手頃な価格、入手のしやすさ、豊富な選択肢によって支えられている。購入者が中古車を選択する理由には、コスト削減、減価償却の低さ、保険料の低減などがある。しかしながら、整備履歴、走行距離、車両の全体的な状態といった要因が購入決定において重要な役割を果たす。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、中古車市場の規模は2025年に 1兆9347億米ドル に達した。また、2035年末までに 4兆7385億米ドル に到達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間において、中古車市場は 約10.8％ の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1036802
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327735&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な中古車市場分析によれば、市場規模拡大の要因として、個人モビリティ嗜好の高まり、可処分所得の増加、多様な金融オプションの利用可能性、新車価格の上昇、リース返却車需要の拡大などが挙げられる。中古車市場の主要企業としては、Asbury Automotive Group Inc.、TrueCar, Inc.、AutoNation, Inc.、Mahindra First Choice Wheels Ltd.、Big Boy Toyz Ltd.、Group1 Automotive Inc.、Lithia Motors, Inc.、CarMax Business Services, LLC、Hendrick Automotive Group、Vehicle24 Services Private Limited、Cars24 などがある。
また、中古車市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域とその各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 中古車市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● グローバル中古車市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の2035年までの需要および機会分析〔国別、包括日本〕である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：車両タイプ別、燃料タイプ別、流通チャネル別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
中古車市場のセグメンテーション
● 車両タイプ別:
?o ハッチバック、セダン、SUV
● 燃料タイプ別: