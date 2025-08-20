プレシャスデイズ、中小企業経営者向け「プロンプト作成AI」サービスを8/20（水）にリリース。対象者は無料で利用可能。
プレシャスデイズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：増山順一）は2025年8月20日、中小企業経営者を対象とした無料サービス「プロンプト作成AI」の提供を開始しました。本サービスは、生成AIを活用する上で重要とされる「プロンプト（指示文）」を簡潔な入力だけで高品質に自動生成するもので、AI活用のハードルを大幅に下げることを目的としています。
背景
AIの出力精度を高めるには、適切なプロンプトの設計が不可欠です。しかし、多忙な中小企業経営者にとって、毎回細かなプロンプトを考えたり入力する時間を確保するのは難しく、結果的にAI導入効果を実感しにくいケースも少なくありません。そうした課題を解決するべく、プロンプト生成に特化した専用ツールを無料で提供することに至りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327713&id=bodyimage1】
詳細
「プロンプト作成AI」の主な特徴は以下の通りです。
・中小企業経営者限定で無料提供（一般社員やフリーランスは対象外）
・簡単なキーワード入力のみで、成果実証済みフォーマットのプロンプトを生成
・出力形式は「指示」「制約条件」「出力フォーマット」の3要素＋α
・画像生成などには対応せず、テキスト生成に特化
申し込みページ
https://precious-days.jp/knowledge/promptai
コメント
「中小企業経営者はプロンプト作成に時間をかけるのではなく、AIを使って解決したい課題やタスク完了のために時間を使って高い成果を上げてほしいと思い、本サービスの公開を決めました。」
プレシャスデイズ株式会社 代表取締役 増山順一
今後の展開
プレシャスデイズ株式会社では、今回のプロンプト作成AIの公開以外にも、中小企業が生成AIを活用して業績をアップさせられるような各種支援施策を今後も展開していく予定です。
会社概要
プレシャスデイズ株式会社
所在地：東京都中央区銀座1丁目3番3号 G1ビル7F
代表者：代表取締役 増山 順一
事業内容：生成AI活用支援事業・営業支援事業・広告制作事業
公式サイト：https://precious-days.jp/
配信元企業：プレシャスデイズ株式会社
